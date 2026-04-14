لماذا يعمل "حزب الله" الآن على أسر جنود إسرائيليين؟

علّق مرجع عسكريّ على إعلان أمين عام " " الشيخ ، أنّه يتمّ العمل على أسر جنود إسرائيليين إذا سمحت الفرصة بذلك، وقال، إنّه "لطالما كان هدف "الحزب" هو إيقاع بعض عناصر الجيش الإسرائيليّ في الأسر، لاسترجاع الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيليّة".

وأكّد المصدر عينه لـ" "، أنّ "حزب الله" يعمل الآن جاهداً لبلوغ هذا الهدف، حتّى يتمكّن من تحسين شروطه التفاوضية مع ، وخصوصاً في ما يتعلّق بوقف إطلاق النار وإجراء عمليّة تبادل أسرى، هكذا يكون طرفاً أساسيّاً وفاعلاً في أيّ مُحادثات أو ترتيبات، من شأنها إنهاء الحرب".