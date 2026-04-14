عن التفاوض بين لبنان وإسرائيل... هذا ما أعلنه وفيق صفا

أعلن المسؤول في " " لـ"أسوشيتد برس"، أنّ "حزب الله" لن يلتزم بأي إتّفاقيات بين وإسرائيل".

وقال صفا: "بالنسبة لنتائج هذا التفاوض بين لبنان وإسرائيل، فنحن غير مهتمين بها إطلاقاً ولا تعنينا. لسنا ملزمين بما يتفقون عليه".