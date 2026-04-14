أوّل لقاء لبناني إسرائيلي مباشر في أميركا قبل عقود.. طلب تهدئة موقتة واتفاق على بدء مفاوضات مباشرة(فيديو وصور)

انتهت محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين وإسرائيل، الثلاثاء، في مقر الأميركية، في واشنطن برعاية ، بعد ساعتين من انطلاقها، ضمن مساعي جهود التهدئة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف الهجمات التي تشنها تل أبيب على ، حيث أفادت معلومات عن أن الولايات المتحدة ولبنان طلبا من وقفاً لإطلاق النار أو تهدئة موقتة، بهدف تقديم ذلك على أنه إنجاز.

وشارك في هذه المحادثات الأميركي ماركو روبيو، ومستشار وزارة الخارجية مايكل نيدهام، والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، إلى جانب سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة، بحسب الخارجية الأميركية.

وتمّ أخذ صورة تذكارية للمشاركين مع بداية الاجتماع، مع الاشارة إلى أنه لم يكن هناك أي مصافحة بين سفيرة لبنان لدى واشنطن والسفير .

وقال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو قبيل الاجتماع "لدينا فرصة تاريخية في ما يتعلق بالمحادثات - في واشنطن".



وأضاف روبيو قبل بدء إجتماع الوفدين اللبناني والإسرائيليّ في واشنطن: "الأمر يتعلق بوضع حد نهائي لعشرين إلى ثلاثين عاما من نفوذ في هذا الجزء من العالم".



وتابع: "يمكننا البدء في المضي قدما ووضع الإطار العام".



وأكّد روبيو أنّ "الخلافات بين لبنان وإسرائيل لن تُحل في الساعات الـ6 المقبلة".

البيان المشترك بعد انتهاء الاجتماع اللبناني الاسرائيلي

وقالت وزارة الحارجية الأميركية، الثلاثاء، إن إسرائيل ولبنان اتفقا على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم التوافق عليهما.



وأكدت إسرائيل التزامها بالانخراط في المفاوضات لتسوية جميع العالقة والتوصل إلى سلام دائم، بيما شددت بيرت على ضرورة التزام تل أبيب باتفاق وقف النار المتفق عليه في تشرين الثاني 2024، وفق البيان الأميركي الصادر عقب انتهاء المحادثات الثلاثية التي استغرقت نحو ساعتين في واشنطن.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية عن محادثات لبنان وإسرائيل:



"عقدت وزارة الخارجية الأميركية اجتماعاً ثلاثياً في 14 أبريل 2026، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، والمستشار مايكل نيدهام، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوّض.



وشكّل هذا الاجتماع أول تواصل رفيع المستوى واسع النطاق بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عام 1993. وبحث المشاركون بصورة بنّاءة خطوات إطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان.



وهنأت الولايات المتحدة البلدين على هذه الخطوة التاريخية، وأعربت عن دعمها لمواصلة المحادثات، وكذلك لخطط الحكومة اللبنانية لاستعادة احتكار استخدام القوة وإنهاء النفوذ المفرط. كما أعربت واشنطن عن أملها في أن تتجاوز المحادثات نطاق اتفاق 2024، وأن تفضي إلى اتفاق سلام شامل. وأكدت الولايات المتحدة دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات المستمرة لـ"حزب الله". وشددت على أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم التوصل إليه بين الحكومتين، بوساطة أميركية، لا عبر أي مسار منفصل. كما أوضحت أن هذه المفاوضات قد تفتح الباب أمام مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان، وتوسيع فرص الاستثمار لكلا البلدين.



وأعربت إسرائيل عن دعمها لنزع سلاح جميع الجماعات "الإرهابية" غير التابعة للدولة، وتفكيك كل البنى التحتية "الإرهابية" في لبنان، مؤكدة التزامها بالعمل مع الحكومة اللبنانية لتحقيق هذا الهدف، بما يضمن أمن شعبي البلدين. كما أكدت إسرائيل التزامها بالانخراط في مفاوضات مباشرة لتسوية جميع القضايا العالقة والتوصل إلى سلام دائم يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.



من جانبه، جدد لبنان التأكيد على الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، مشدداً على مبادئ سلامة الأراضي والسيادة الكاملة للدولة، وداعياً في الوقت نفسه إلى وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأزمة الإنسانية الحادة التي لا يزال البلد يعاني منها نتيجة النزاع المستمر والتخفيف من تداعياتها.

واتفقت جميع الأطراف على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم التوافق عليهما".

وانتهت محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين لبنان وإسرائيل، الثلاثاء، في مقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، برعاية الولايات المتحدة، ضمن مساعي جهود التهدئة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف الهجمات التي تشنها تل أبيب على بيروت.