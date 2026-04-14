غوتيريش: محادثات لبنان واسرائيل لن تحل جميع المشاكل لكنها مهمة للتغيير

Lebanon 24
14-04-2026 | 13:00
غوتيريش: محادثات لبنان واسرائيل لن تحل جميع المشاكل لكنها مهمة للتغيير
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "لا أحد يتوقع أن تحل محادثات لبنان واسرائيل جميع المشاكل لكنها مهمة لخلق الظروف المناسبة للتغيير".

وحذر من خطورة الانزلاق نحو مواجهة أوسع، مشيراً إلى أن إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل يُستخدم ذريعة لشن عمليات واسعة النطاق على الأراضي اللبنانية.

وأكد غوتيريش أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة في الشرق الأوسط»، داعياً إلى ضبط النفس وتغليب الدبلوماسية على التصعيد، والالتزام بالقانون الدولي.

وشدد على ضرورة استئناف المفاوضات الجادة بالتوازي مع الحفاظ على وقف إطلاق النار، معتبراً أن التوصل إلى اتفاقات يتطلب إرادة سياسية وانخراطاً مستمراً من جميع الأطراف.

كما دعا إلى احترام حقوق الملاحة الدولية، بما في ذلك في مضيق هرمز، من قبل جميع الأطراف، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

وفي سياق متصل، أشار غوتيريش إلى وجود مؤشرات على احتمال استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً الحاجة إلى استمرار المسار التفاوضي بالتوازي مع تثبيت التهدئة.

مواضيع ذات صلة
غوتيريش: لا أحد يتوقع أن تحل محادثات لبنان واسرائيل جميع المشاكل لكنها مهمة لخلق الظروف المناسبة للتغيير
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو" الخلافات بين لبنان وإسرائيل لن تُحل في الساعات الـ6 المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
جدل واسع عبر "x" عقب محادثات لبنان وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركيّ عن مُحادثات لبنان وإسرائيل المُقرّرة غدّاً: هكذا يُمكن إنهاء "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
11:06 | 2026-04-14
Lebanon24
12:47 | 2026-04-14
Lebanon24
17:09 | 2026-04-14
Lebanon24
17:00 | 2026-04-14
Lebanon24
16:50 | 2026-04-14
Lebanon24
16:33 | 2026-04-14
