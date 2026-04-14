لبنان

معلومة عن اللقاء اللبناني الاسرائيلي.. متى تم التخطيط لعقده؟

Lebanon 24
14-04-2026 | 13:28
معلومة عن اللقاء اللبناني الاسرائيلي.. متى تم التخطيط لعقده؟
قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للجزيرة إن واشنطن تدعم نزع سلاح "حزب الله" بالكامل، معتبرًا أن الحزب "منظمة إرهابية لا تستحق أن يكون لها مكان، ويجب نزع سلاحها".
وأضاف المسؤول أن المساعدات الأميركية ستركز على توفير الاحتياجات المنقذة للحياة للنازحين في لبنان، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وافقت على تخصيص 58.8 مليون دولار لبرامج إنسانية مخصصة للنازحين اللبنانيين.
وأكد أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تندرج ضمن مسعى منع إيران من فرض إملاءاتها، مشددًا على أنه "لن يُسمح لإيران بفرض إملاءاتها على مستقبل لبنان".
كما اعتبر أن إيران "جرت اللبنانيين إلى حرب، ولا يمكنها التظاهر بأنها حامية لبنان".
وفي ما يتعلق بالمسار التفاوضي، أوضح المسؤول الأميركي أنه لا صلة بين المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران وبين المحادثات بين إسرائيل ولبنان، لافتًا إلى أن محادثات اليوم بين بيروت وتل أبيب كان قد جرى التخطيط لها منذ شهر، أي قبل تأكيد مفاوضات إسلام آباد.
مواضيع ذات صلة
سفير إسرائيل: دعونا نستمتع بهذه اللحظة بعد اللقاء اللبناني الاسرائيلي الاول قبل أكثر من عقود
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه آخر المعلومات عن الشهداء الأربعة الذين تم استهدافهم على طريق المصنع
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول عسكري إسرائيلي: تم التخطيط "للعملية" لأشهر وتم تحديد موعدها قبل أسابيع
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤولين أميركيين: التخطيط العسكري الأميركي بشأن مهاجمة إيران بلغ مراحل متقدمة جدًّا
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
11:06 | 2026-04-14
Lebanon24
12:47 | 2026-04-14
Lebanon24
17:09 | 2026-04-14
Lebanon24
17:00 | 2026-04-14
Lebanon24
16:50 | 2026-04-14
Lebanon24
16:33 | 2026-04-14
فيديو
