معلومة عن اللقاء اللبناني الاسرائيلي.. متى تم التخطيط لعقده؟

قال مسؤول في للجزيرة إن تدعم نزع سلاح " " بالكامل، معتبرًا أن الحزب "منظمة إرهابية لا تستحق أن يكون لها مكان، ويجب نزع سلاحها".

وأضاف المسؤول أن المساعدات الأميركية ستركز على توفير الاحتياجات المنقذة للحياة للنازحين في ، مشيرًا إلى أن وافقت على تخصيص 58.8 مليون دولار لبرامج إنسانية مخصصة للنازحين اللبنانيين.

وأكد أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تندرج ضمن مسعى منع من فرض إملاءاتها، مشددًا على أنه "لن يُسمح لإيران بفرض إملاءاتها على مستقبل لبنان".

كما اعتبر أن إيران "جرت اللبنانيين إلى حرب، ولا يمكنها التظاهر بأنها لبنان".

وفي ما يتعلق بالمسار التفاوضي، أوضح المسؤول الأميركي أنه لا صلة بين المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران وبين المحادثات بين ولبنان، لافتًا إلى أن محادثات اليوم بين وتل أبيب كان قد جرى التخطيط لها منذ شهر، أي قبل تأكيد مفاوضات إسلام آباد.

Advertisement