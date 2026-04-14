تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرض أصاب بعض النازحين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-04-2026 | 15:53
A-
A+
مرض أصاب بعض النازحين
مرض أصاب بعض النازحين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قامت جهات تابعة للامم المتحدة في لبنان بعدد من الفحوصات لعدد من النازحين جراء الحرب في لبنان، وذلك التزاما بدور الاغاثة الانسانية التي أطلقته هذه الجهات وقوفا إلى جانب الشعب اللبناني.

وحسب أرقام حصل عليها "لبنان24"، فقد فحص “OCHA”،  وهو جهاز تابع للامم المتحدة، أكثر من 8150 طفلا وعددا من النساء الحوامل والمرضعات.

وأشارت الارقام التابعة لمركز  “OCHA”، إلى أنه تمّ رصد 72 امراة، و165 طفلا، يعانون من مرض الهزال. فما هو هذا المرض؟
حسب منظمة الصحة العالمية، الهزال، أو ما يُعرف طبيًا بـ"سوء التغذية الحاد"، هو حالة يصبح فيها الجسم أو الطفل نحيفًا بشكل غير طبيعي مقارنة بطوله، نتيجة فقدان سريع للوزن أو عدم اكتساب الوزن المطلوب خلال فترة زمنية قصيرة. وتعد هذه الحالة من أخطر أشكال سوء التغذية، لأنها لا تعكس فقط نقصًا في الطعام، بل قد ترتبط أيضًا بالأمراض المتكررة مثل الإسهال والالتهابات وضعف المناعة، ما يرفع خطر المضاعفات الصحية والوفاة إذا لم تُعالج بسرعة. وتؤكد منظمة الصحة العالمية و"اليونيسف" أن الهزال يظهر بصورة أوضح لدى الأطفال، ويُعد مؤشرًا على سوء تغذية حاد يحتاج إلى تدخل غذائي وطبي عاجل.

وحسب معلومات "لبنان24" تعمل الجهات المتابعة على نشر مختصي تغذية حاليا داخل 111 مركز إيواء لتدارك المشكلة.
مواضيع ذات صلة
قلق من مخاطر التفلت الأمني وتحركات بيروت تُصيب النازحين في الشمال والبقاع
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يفعله بعض النازحين في المناطق الآمنة!
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: تضرر مبنى القنصلية الروسية في أصفهان وإصابة بعض الموظفين الروس جراء قصف أميركي إسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تزايد النازحين.. حركة ملحوظة في بعض المهن والخدمات!
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 01:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة

اليونيسف

لبنان24

التزام

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14
Lebanon24
12:47 | 2026-04-14
Lebanon24
17:09 | 2026-04-14
Lebanon24
17:00 | 2026-04-14
Lebanon24
16:50 | 2026-04-14
Lebanon24
16:33 | 2026-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24