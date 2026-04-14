مرض أصاب بعض النازحين

قامت جهات تابعة للامم المتحدة في بعدد من الفحوصات لعدد من جراء الحرب في لبنان، وذلك التزاما بدور الاغاثة الانسانية التي أطلقته هذه الجهات وقوفا إلى جانب الشعب اللبناني.



وحسب أرقام حصل عليها " "، فقد فحص “OCHA”، وهو جهاز تابع للامم المتحدة، أكثر من 8150 طفلا وعددا من النساء الحوامل والمرضعات.



وأشارت الارقام التابعة لمركز “OCHA”، إلى أنه تمّ رصد 72 امراة، و165 طفلا، يعانون من مرض الهزال. فما هو هذا المرض؟

حسب ، الهزال، أو ما يُعرف طبيًا بـ"سوء التغذية الحاد"، هو حالة يصبح فيها الجسم أو الطفل نحيفًا بشكل غير طبيعي مقارنة بطوله، نتيجة فقدان سريع للوزن أو عدم اكتساب الوزن المطلوب خلال فترة زمنية قصيرة. وتعد هذه الحالة من أخطر أشكال سوء التغذية، لأنها لا تعكس فقط نقصًا في الطعام، بل قد ترتبط أيضًا بالأمراض المتكررة مثل الإسهال والالتهابات وضعف المناعة، ما يرفع خطر المضاعفات الصحية والوفاة إذا لم تُعالج بسرعة. وتؤكد العالمية و" " أن الهزال يظهر بصورة أوضح لدى الأطفال، ويُعد مؤشرًا على سوء تغذية حاد يحتاج إلى تدخل غذائي وطبي عاجل.



وحسب معلومات "لبنان24" تعمل الجهات المتابعة على نشر مختصي تغذية حاليا داخل 111 مركز إيواء لتدارك المشكلة.

