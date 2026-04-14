اجتماع لبناني- اسرائيلي على طاولة الخارجية الاميركية ولا مصافحة ولبنان طلب وقف النار اولا

14-04-2026 | 22:31
اجتماع لبناني- اسرائيلي على طاولة الخارجية الاميركية ولا مصافحة ولبنان طلب وقف النار اولا
فيما تتجه واشنطن وطهران لجولة محادثات ثانية قد تعقد غدا الخميس في إسلام آباد لإجراء «محادثات سلام»، عقدت مساء، أمس محادثات بين لبنان واسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، بالتوازي.
وشكّل هذا الاجتماع أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عام 1993. وأجرى المشاركون نقاشات حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.
وانعقد الاجتماع بين سفيرة لبنان ندى حمادة معوض والسفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر .
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي توسط المحادثات، إنه «لدينا فرصة تاريخية في ما يتعلق بالمحادثات الإسرائيلية اللبنانية بواشنطن»، مشيراً إلى أن «التعقيدات لن تحل جميعها في الساعات الست المقبلة. يمكننا البدء في المضي قدماً ووضع الإطار العام». وأضاف «الأمر يتعلق بوضع حد نهائي لعشرين أو 30 عاماً من نفوذ حزب الله».
وهنّأت الولايات المتحدة البلدين على هذا الإنجاز التاريخي، معربةً عن دعمها لمواصلة المحادثات، وكذلك لخطط الحكومة اللبنانية لاستعادة احتكار السلاح وإنهاء النفوذ الإيراني المفرط. كما أعربت عن أملها في أن تتجاوز هذه المحادثات نطاق اتفاق عام 2024، وأن تفضي إلى اتفاق سلام شامل. وأكدت دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات المستمرة من «حزب الله»، وفق البيان.
وشددت واشنطن على أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم بين الحكومتين، برعاية الولايات المتحدة، وليس عبر أي مسار منفصل. كما لفتت إلى أن هذه المفاوضات قد تفتح المجال أمام مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار وتعافٍ اقتصادي للبنان، وتوسيع فرص الاستثمار لكلا البلدين.
وقالت سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض إن «الاجتماع التمهيدي كان جيداً». وإذ شكرت للجانب الأميركي استضافته الاجتماع وتيسيره للمحادثات، أكدت على «الحاجة المُلحّة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024». وتابعت «شددتُ على سلامة أراضينا وسيادة الدولة الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية»، مطالبة بـ«وقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى بيوتهم». وأضافت أنها دعت إلى «اتخاذ خطوات عملية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي لا يزال البلد يعانيها نتيجة النزاع المستمر». وختمت بأنه «سيُعلَن عن موعد ومكان الاجتماع المقبل في وقت لاحق».
وأشارت السفيرة حمادة معوض لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاجتماع «لم يشهد مصافحة» مع نظيرها الإسرائيلي.
وقال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر ‌للصحافيين، ‌إن ⁠الحكومة اللبنانية أوضحت خلال ⁠المحادثات مع إسرائيل التي توسطت ⁠فيها الولايات ‌المتحدة أنها ‌لم تعد ‌ترغب ‌في أن تكون «محتلة» من ‌جماعة «حزب الله». وأضاف أن هناك ⁠محادثات جرت ⁠حول رؤية طويلة الأمد لحدود واضحة الترسيم.
مع بدء الاجتماع كتب الرئيس جوزيف عون على منصة «إكس»: «آمل أن يشكل الاجتماع في واشنطن... بداية لإنهاء معاناة اللبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً».
إلى ذلك، دعت 17 دولة؛ بينها فرنسا والمملكة المتحدة، الثلاثاء، لبنان وإسرائيل إلى «انتهاز فرصة» مفاوضات السلام المباشرة التي تُعقد بينهما.
وكتبت هذه الدول، في بيان مشترك: «نرحب بمبادرة الرئيس (اللبناني جوزيف) عون لجهة البدء بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وبموافقة إسرائيل على مباشرة هذه المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة. وندعو الجانبين إلى انتهاز هذه الفرصة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
 
الخارجية الإيرانية: تصريحات ترامب بشأن طلب طهران وقف إطلاق النار كاذبة ولا أساس لها من الصحة
كايا كالاس: من المهم أن تجلس إسرائيل ولبنان إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية وسلام
الخارجية العمانية: ندعو مجلس الأمن إلى عقد اجتماع عاجل لفرض وقف إطلاق النار
نواف سلام: وقف النار ضروري ولبنان ليس ساحة معركة
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
