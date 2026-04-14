موفد بري في السعودية وسفير جديد في بيروت

Lebanon 24
14-04-2026 | 22:47
موفد بري في السعودية وسفير جديد في بيروت
توجه المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه النائب علي حسن خليل إلى السعودية للاجتماع مع الموفد السعودي يزيد بن فرحان.
واشارت صحيفة" الاخبار" الى تناقض المعلومات حول ما إذا كانت الزيارة بطلب من السعودية أو من بري، ذلك أن رئيس المجلس أبدى أمام مسؤولين ودبلوماسيين مخاوفه من عمليات تحريض تقوم بها جهات خارجية لعقد تجمعات ولقاءات تهدف إلى تعزيز الانقسام الداخلي.  اضافت «الأخبار» أن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري تبلغ رسمياً انتهاء مهامه في لبنان، وهو بصدد القيام بجولة وداعية، مشيرة إلى أن الرياض أرسلت أوراق اعتماد سفير جديد هو فهد الدوسري، وقد أنجزت معاملة قبول أوراقه في وزارة الخارجية، على أن يتحدد موعد قدومه إلى لبنان قريباً.
زيارة سلام
وعن ارجاء زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى الولايات المتحدة الاميرةية ، كتبت" الاخبار": فيما أكد وزير الثقافة غسان سلامة، قبل يومين، أن تأجيل الزيارة لم يكن تحت ضغط خارجي، وأن موعده مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كان مقرراً صباح غدٍ الخميس. وأن التأجيل تقرر لمدة أسبوعين، سيصار خلالهما إلى ترتيب لقاءات إضافية مع عدد من المسؤولين، علم أن سلام عقد اجتماعاً موسعاً لعدد من الوزراء والمساعدين قبل يومين، واستمع إلى عدد من الآراء، برز منها ما دعاه إلى تأجيل الزيارة خشية تطور الأحداث الداخلية، بناء على تقارير أمنية تفيد بأن أنصار أمل وحزب الله بصدد إطلاق موجة احتجاجات داخلية، وقد يجري خلالها محاصرة السراي الحكومي. وقال أحد زوار السراي أن سلام سمع تحذيراً من أنه قد يتم إسقاط الحكومة وهو خارج بيروت...
في المقابل، نقل زوار السراي عن سلام، قوله إنه «لا يريد أن يذهب في نفس التوقيت الذي تنطلق فيه المفاوضات، كيلا يحمل تبعات التفاوض المباشر ويحشر نفسه».
وكتبت" الديار": الحراك اللبناني في واشنطن رافقه نشاط دبلوماسي خليجي متجدد على خطي الدوحة والرياض، التي فعّلت خطوط اتصالها ببيروت، تحديدا مع السراي وعين التينة، لمواكبة الوضع الداخلي، حيث علم أن الأيام المقبلة قد تشهد زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان، لفتح خطوط الحوار الداخلي لتخفيف الاحتقان.
علما أن المعلومات تحدثت عن اجتماع مرتقب لكتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس مجلس النواب، لاتخاذ الموقف في غضون الساعات المقبلة.
 
