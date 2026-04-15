Advertisement

لبنان

تقرير إسرائيلي يكشف عن إحباط محاولة لـ"حزب الله" لاقتحام موقع عسكري داخل لبنان!

15-04-2026 | 00:48
تقرير إسرائيلي يكشف عن إحباط محاولة لـحزب الله لاقتحام موقع عسكري داخل لبنان!
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريراً تضمّن مقابلة مع قائد كتيبة في الجيش الإسرائيلي تناولت العمليات الجارية في جنوب لبنان، إلى جانب الإشارة إلى إحباط محاولة يُعتقد أنها كانت تهدف إلى استهداف موقع عسكري إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.

وقال قائد الكتيبة 75 في الجيش الإسرائيلي، المقدم (أ)، في حديثه للصحيفة، إن قواته توغلت في لبنان قبل أكثر من 40 يوماً، وخاضت قتالاً متواصلاً في بيئة معقدة تختلف بشكل كبير عن ساحات أخرى، مثل قطاع غزة.

وأوضح أن "القتال في لبنان أكثر اتساعاً"، مشيراً إلى أن التهديدات لا تقتصر على المسافات القريبة، بل تمتد إلى نطاقات أوسع، حيث تنتشر مواقع الصواريخ المضادة للدروع على مسافات بعيدة، ما يجعل "كل متر ساحة اشتباك محتملة"، في مواجهة وصفها بأنها "قد تصل أحياناً إلى مسافات لا تتجاوز 40 إلى 50 متراً وجهًا لوجه".

وأضاف الضابط الإسرائيلي أن مقاتلي "حزب الله" "يتجنبون المواجهة المباشرة"، قائلاً: "في كل مرة نتقدم فيها، ينسحبون"، معتبراً أن هذا النمط من القتال يساهم، وفق تعبيره، في تقليل استهداف المستوطنات الشمالية، وتحويل الضغط نحو القوات الإسرائيلية داخل لبنان.

كما كشف التقرير عن محاولة نُفذت من قبل مقاتلين يُعتقد أنهم من "قوة الرضوان" في "حزب الله"، لاستهداف موقع عسكري إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، إلا أن العملية "أُحبطت مسبقاً"، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول آلية الإحباط.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة قائد كتيبة المدرعات 52 بجروح خطيرة خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان، في حادثة لا تزال ظروفها قيد التحقيق.

وأشار الضابط أيضاً إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على "إعادة تشكيل الواقع الميداني" في ما يُعرف بـ"منطقة الأمن"، رغم تجنب استخدام هذا المصطلح رسمياً، مضيفاً: "الهدف هو خلق مساحة خالية من العدو والسكان، لضمان ألا تكون المستوطنات خط مواجهة، ونقل ساحة القتال إلى داخل أراضي العدو".

ويعكس هذا التوجه، وفق المعطيات، وجود نقاش داخل المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية حول شكل هذه "المنطقة"، في ظل عمل الجيش على عرض خططه لإعادة تنظيم الانتشار على المستوى السياسي، وربط القادة العسكريين بين شعور المستوطنين بالأمن ووجود القوات على الأرض.

 
 
Advertisement
