حذف التطبيقات وتقليص للمعلومات في لبنان!

بعد توقيف المواطن " ض." بتهمة التعامل مع جهاز " " ، تبيّن أن الملف قد يرتبط بسلسلة قضايا أمنية حساسة، من بينها الاشتباه بتورطه في عمليات اغتيال استهدفت عناصر من " "، إضافة إلى تسريب بيانات تعود لمؤسسات رسمية لبنانية.



كما تشير المعطيات إلى تسريب معلومات من تطبيقات تُستخدم على نطاق واسع، بينها تطبيق "ishtari"، بعد تعرّضه للاختراق، ما أدى إلى كشف بيانات شخصية لمستخدمين، تشمل الأسماء وأرقام الهواتف وعناوين السكن، إلى جانب معلومات أخرى.



وأثارت هذه التطورات حالة من القلق بين المواطنين، ما دفع البعض إلى حذف حساباتهم على هذه التطبيقات، فيما عمد آخرون إلى تعديل بياناتهم الشخصية أو تقليصها. كما لجأ قسم من المستخدمين إلى حذف التطبيقات بالكامل، في حين قام آخرون بتغيير أرقام هواتفهم كإجراء احترازي.

