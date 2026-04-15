نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين تتابع معلومات عن نشاطات عقارية في الحازمية وبعبدا

15-04-2026 | 03:03
نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين تتابع معلومات عن نشاطات عقارية في الحازمية وبعبدا
أكدت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين (REAL) في بيان، أنه "في ضوء المعلومات المتداولة أخيرًا عن نشاطات عقارية في منطقتي الحازمية وبعبدا، تتابع هذه المعطيات باهتمام، انطلاقًا من حرصها على سلامة السوق العقاري وحماية المصلحة العامة".

وأهابت بـ "جميع العاملين في القطاع العقاري، سواء من المنتسبين إليها أو غير المنتسبين، ضرورة التحلّي بأعلى درجات المسؤولية المهنية والأخلاقية".

وشددت على "ضرورة التقيّد بالقوانين والأنظمة المرعية وممارسة المهنة ضمن الأطر القانونية الواضحة، مراعاة خصوصية المناطق وحساسياتها الاجتماعية، لا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد والامتناع عن أي ممارسات قد تثير الشبهات أو تؤثر سلبًا على الاستقرار العام أو ثقة المواطنين بالسوق العقاري".


ودعت "جميع المعنيين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو تصرّف مشبوه من قبل أي وسيط أو جهة تعمل خارج الأصول المهنية والقانونية، وذلك عبر التواصل مباشرة مع النقابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأكدت "التزامها الدائم تنظيم المهنة وحماية سمعتها والعمل على ضمان الشفافية والمصداقية في كل التعاملات العقارية".
