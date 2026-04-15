Advertisement
لبنان
أبرز محطات التفاوض بين لبنان وإسرائيل.. محادثات الـ2026 ليست الأولى
Lebanon 24
15-04-2026
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "التلفزيون العربي" تقريراً جديداً سرد فيه محطات تاريخية لمفاوضات التي حصلت بين
لبنان
وإسرائيل، وذلك بعد المحادثات التي حصلت بين الطرفين، أمس الثلاثاء، في
الولايات المتحدة
.
ووصف
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو هذه المحادثات بأنها "فرصة تاريخية"، رغم أن رفض
حزب الله
لهذه المفاوضات يحدّ من فرص التوصل إلى اتفاق نهائي.
وتأتي هذه الجولة في سياق تاريخ طويل من التوترات والمفاوضات المتقطعة بين الجانبين، شمل محطات سياسية وأمنية بارزة على مدى أكثر من سبعة عقود.. فما هي أبرز هذه المحطات وماذا تكشف المعلومات عنها؟
1949
في 15 أيار 1948، ومع إعلان قيام "دولة
إسرائيل
"، اندلع أول صراع عربي إسرائيلي، حيث خاضت خمس دول عربية هي مصر وسوريا والأردن ولبنان والعراق حربًا ضد تل أبيب، عقب رفضها خطة
الأمم المتحدة
التي نصّت على تقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، والتي تم التصويت عليها في تشرين الثاني 1947.
وفي عام 1949، وُقّعت اتفاقيات هدنة بين إسرائيل والدول المجاورة، وكان من بينها اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل الذي جرى توقيعه في رأس الناقورة بتاريخ 23 آذار من العام نفسه. إلا أن هذه الاتفاقيات بقيت هشة، وتعرضت للاهتزاز لاحقاً، خصوصاً خلال حرب الأيام الستة في حزيران 1967، حين نقضت إسرائيل هذه التفاهمات.
1983
في 6 حزيران 1982، اجتاحت القوات
الإسرائيلية
الأراضي
اللبنانية
ضمن عملية أطلقت عليها تسمية "سلام الجليل"، بحجة "طرد المقاتلين
الفلسطينيين
"، لكنها انتهت إلى احتلال استمر نحو 18 عاماً.
وفي 17 أيار 1983، وقّع لبنان وإسرائيل اتفاقًا نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وذلك بعد مفاوضات مباشرة استمرت أربعة أشهر ونصف، وبمشاركة الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن هذا الاتفاق لم يصمد طويلاً، إذ تم إلغاؤه في آذار 1984.
مفاوضات
واشنطن
1991-1993
في نهاية عام 1991، انطلقت مفاوضات ثنائية بين إسرائيل من جهة، وكل من
سوريا
ولبنان والأردن وفلسطين من جهة أخرى، وذلك عقب مؤتمر مدريد الدولي للسلام في
الشرق الأوسط
.
وعُقدت عشر جلسات تفاوض ثنائية في العاصمة الأميركية واشنطن على مدار نحو عشرين شهراً حتى عام 1993، دون أن تسفر عن تحقيق أي نتائج ملموسة أو اتفاقات نهائية بين الأطراف المعنية.
اتفاق ترسيم الحدود البحرية 2022
في 27 تشرين الأول 2022، أعلن لبنان وإسرائيل التوصل إلى اتفاق بوساطة أميركية، تم بموجبه ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وإنهاء نزاع طويل حول منطقة غنية بالغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.
ورغم أهمية الاتفاق، فإنه لم يتضمن أي مفاوضات مباشرة بين الجانبين، إذ جرت العملية عبر رسائل منفصلة، واحدة بين لبنان والولايات المتحدة، وأخرى بين إسرائيل والولايات المتحدة، دون لقاء مباشر بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي.
اتفاق وقف إطلاق النار 2024
في تشرين الثاني 2024، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى الحرب الإسرائيلية على لبنان، إلا أن تل أبيب واصلت خروقاتها بزعم استهداف مواقع لحزب الله وقيادته.
وفي كانون الأول 2025، شارك مسؤولون مدنيون إلى جانب عسكريين من لبنان وإسرائيل في اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وهي لجنة تقودها الولايات المتحدة وتضم فرنسا والأمم المتحدة، لتكون تلك الاجتماعات أول محادثات مباشرة بين الجانبين منذ عقود.
واشنطن 2026
تأتي محادثات واشنطن الحالية في ظل هذا التراكم التاريخي من الاتفاقات غير المكتملة، والهدن الهشة، والمفاوضات غير المباشرة، ما يجعلها محطة سياسية حساسة في مسار العلاقة بين لبنان وإسرائيل، وسط تساؤلات واسعة حول فرص نجاحها في تحقيق اختراق حقيقي.
(التلفزيون العربي)
Advertisement
Advertisement
