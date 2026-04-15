استياء متصاعد وغموض رسمي يثير التساؤلات

يسود شعور متزايد من الاستياء في الأوساط الشعبية والإعلامية، على خلفية غياب أي توضيحات رسمية واضحة بشأن ملابسات ما جرى لأفراد من استشهدوا إثر العدوان الذي استهدف سرايا .



وبحسب المعطيات، فإن هذا الصمت الرسمي يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول أسباب عدم التحرك الفعّال لكشف حقيقة ما حصل، في وقت يطالب فيه الرأي العام بكشف شفاف للوقائع وتحديد المسؤوليات، خاصة أن الحادثة تطال رسمية.



وكانت سرايا النبطية قد تعرضت لغارة إسرائيلية عنيفة خلال التصعيد الأخير، ما أدى إلى سقوط من عناصر جهاز داخل المبنى. ومنذ ذلك الحين، لم تصدر أي رواية رسمية مفصلة توضح ظروف الاستهداف، طبيعة المهام التي كان ينفذها العناصر، وما إذا كانت هناك إجراءات تحقيق قد فُتحت لكشف حيثيات ما جرى.



في ظل هذا الواقع، تتزايد الضغوط الشعبية للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية، خصوصًا مع ما تحمله من أبعاد وطنية وأمنية حساسة.

