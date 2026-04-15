لبنان

استياء متصاعد وغموض رسمي يثير التساؤلات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-04-2026 | 06:14
استياء متصاعد وغموض رسمي يثير التساؤلات
يسود شعور متزايد من الاستياء في الأوساط الشعبية والإعلامية، على خلفية غياب أي توضيحات رسمية واضحة بشأن ملابسات ما جرى لأفراد من جهاز أمن الدولة استشهدوا إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف سرايا النبطية.

وبحسب المعطيات، فإن هذا الصمت الرسمي يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول أسباب عدم التحرك الفعّال لكشف حقيقة ما حصل، في وقت يطالب فيه الرأي العام بكشف شفاف للوقائع وتحديد المسؤوليات، خاصة أن الحادثة تطال مؤسسة أمنية رسمية.

وكانت سرايا النبطية قد تعرضت لغارة إسرائيلية عنيفة خلال التصعيد الأخير، ما أدى إلى سقوط شهداء من عناصر جهاز أمن الدولة داخل المبنى. ومنذ ذلك الحين، لم تصدر أي رواية رسمية مفصلة توضح ظروف الاستهداف، طبيعة المهام التي كان ينفذها العناصر، وما إذا كانت هناك إجراءات تحقيق قد فُتحت لكشف حيثيات ما جرى.

في ظل هذا الواقع، تتزايد الضغوط الشعبية للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية، خصوصًا مع ما تحمله من أبعاد وطنية وأمنية حساسة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
