تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الكتائب: التفاوض المباشر هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الحروب

Lebanon 24
15-04-2026 | 09:01
A-
A+
الكتائب: التفاوض المباشر هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الحروب
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد المكتب السياسي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المستجدات السياسية والأمنية، أصدر البيان الآتي:
1- ينوّه المكتب السياسي بانطلاق التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أميركية، ويعتبره السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار ووضع حدّ للأعمال الحربية، تأمين الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في جنوب لبنان وعودة النازحين إلى قراهم وتحقيق الاستقرار في لبنان، وإحلال السلام.
2- ويعيد المكتب السياسي التشديد على ضرورة أن تستكمل الدولة اللبنانية تنفيذ قراراتها لجهة نزع أي سلاح غير شرعي واحتكار القوة المسلحة وحظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله على كامل الأراضي اللبنانية. 
كما يندّد بحملة التخوين والتهديد بالقتل التي يقودها حزب الله على الحكومة بشخص رئيسها كما وعلى رئيس الجمهورية، ومردّها إلى نجاح الدولة في انتزاع استقلالية القرار اللبناني في السياسة الخارجية وفصله عن مسار المفاوضات الإيرانية – الأميركية.
3- رحّب المكتب السياسي بقرار الحكومة اعتبار بيروت مدينة خالية من السلاح، وبانتشار الجيش والقوى الأمنية فيها، ما انعكس ارتياحًا شعبيًا من شأنه أن يعمّم الثقة بقدرة الدولة على بسط السيادة وإشاعة الطمأنينة والاستقرار.
ويؤكد الحزب مشاركته في المؤتمر الذي يعقده نواب بيروت لدعم قرارات الحكومة لاسيما في 5 و7 آب والمتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة  و2 آذار والمتعلقة باعتبار الأعمال القتالية والأمنية لحزب الله خارجة عن القانون. 
ويدعو المكتب السياسي إلى تعزيز هذا الانتشار وتوسيعه ليشمل كل المناطق حمايةً للبنانيين وحفاظًا على المؤسسات الشرعية والدستورية.
4- يدعو المكتب السياسي إلى الإسراع في تشكيل الوكالة الوطنية للدواء وتعيين أعضائها والشروع في عملها من دون إبطاء، علمًا أن من مهامها تسجيل الأدوية والمتمّمات الغذائية بعد التأكد من جودتها ومطابقتها للمعايير العالمية، ومراقبتها في الأسواق وتسعيرها، لا سيما بعد صدور مراسيمها التطبيقية. 
كما يشدّد على ضرورة اعتماد وحدة المعايير في ما يتعلّق بدخول المرضى على نفقة وزارة الصحة، خصوصًا أن أكثر من نصف الشعب اللبناني يفتقد إلى أي تغطية صحية، في ظل أوضاع اقتصادية تطال جميع اللبنانيين الصامدين كما النازحين على حد سواء.
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24