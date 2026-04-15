الكتائب: التفاوض المباشر هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الحروب

عقد المكتب السياسي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المستجدات السياسية والأمنية، أصدر البيان الآتي:

1- ينوّه المكتب السياسي بانطلاق التفاوض المباشر مع برعاية أميركية، ويعتبره السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار ووضع حدّ للأعمال الحربية، تأمين الانسحاب من المناطق المحتلة في جنوب وعودة النازحين إلى قراهم وتحقيق الاستقرار في لبنان، وإحلال السلام.

2- ويعيد المكتب السياسي التشديد على ضرورة أن تستكمل الدولة تنفيذ قراراتها لجهة نزع أي سلاح غير شرعي واحتكار القوة المسلحة وحظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله على كامل الأراضي اللبنانية.

كما يندّد بحملة التخوين والتهديد بالقتل التي يقودها على الحكومة بشخص رئيسها كما وعلى رئيس الجمهورية، ومردّها إلى نجاح الدولة في انتزاع استقلالية القرار اللبناني في السياسة الخارجية وفصله عن مسار المفاوضات – الأميركية.

3- رحّب المكتب السياسي بقرار الحكومة اعتبار مدينة خالية من السلاح، وبانتشار الجيش والقوى الأمنية فيها، ما انعكس ارتياحًا شعبيًا من شأنه أن يعمّم الثقة بقدرة بسط السيادة وإشاعة الطمأنينة والاستقرار.

ويؤكد الحزب مشاركته في المؤتمر الذي يعقده نواب بيروت لدعم قرارات الحكومة لاسيما في 5 و7 آب والمتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة و2 آذار والمتعلقة باعتبار الأعمال القتالية والأمنية لحزب الله خارجة عن القانون.

ويدعو المكتب السياسي إلى تعزيز هذا الانتشار وتوسيعه ليشمل كل المناطق حمايةً للبنانيين وحفاظًا على المؤسسات الشرعية والدستورية.

4- يدعو المكتب السياسي إلى الإسراع في تشكيل الوكالة الوطنية للدواء وتعيين أعضائها والشروع في عملها من دون إبطاء، علمًا أن من مهامها تسجيل الأدوية والمتمّمات الغذائية بعد التأكد من جودتها ومطابقتها للمعايير العالمية، ومراقبتها في الأسواق وتسعيرها، لا سيما بعد صدور مراسيمها التطبيقية.

كما يشدّد على ضرورة اعتماد وحدة المعايير في ما يتعلّق بدخول المرضى على نفقة وزارة الصحة، خصوصًا أن أكثر من نصف الشعب اللبناني يفتقد إلى أي تغطية صحية، في ظل أوضاع اقتصادية تطال جميع اللبنانيين الصامدين كما النازحين على حد سواء.

