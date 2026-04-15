Najib Mikati
Advertisement

بعد لقاء واشنطن...هل تفعّل المبادرة المصرية؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-04-2026 | 09:08
بعد لقاء واشنطن...هل تفعّل المبادرة المصرية؟
في انتظار ما يمكن أن تسفر عنه الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانيةالإسرائيلية المباشرة، وبرعاية أميركية، تتوقع أوساط ديبلوماسية عربية عودة الزخم إلى المبادرة المصرية، التي كان نقلها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى المسؤولين اللبنانيين قبل نحو عشرة أيام، معربة عن اعتقادها أن الظرف اليوم، وبعد لقاء واشنطن، قد يكون مناسبًا أكثر مما كان عليه الوضع عند إعلان القاهرة عن مبادرتها بالنسبة إلى الوضع اللبناني الآخذ في التدهور.

إلاّ أن ما تخشاه هذه الأوساط هو ما يطرحه هذا التزامن من علامات استفهام حول مصير هذه المبادرة، وما إذا كانت قد سقطت تلقائيًا مع انتقال الملف إلى مسار تفاوضي مختلف برعاية أميركية، أم أن تجاهل الردّ الإسرائيلي كان بحدّ ذاته رسالة ضمنية بعدم الرغبة في السير بأي مسار لا يمرّ عبر واشنطن. إلاّ أن العلاقة التي تربط القاهرة بالعاصمة الأميركية قد تسمح بإعادة الزخم إلى هذه المبادرة، التي تتلاقى أهدافها مع الأهداف الأميركية من أجل إيجاد تسوية للوضع القائم في لبنان، وذلك بالتوازي مع إمكانية عودة واشنطن إلى طاولة المفاوضات مع ايران في اسلام اباد.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لقاء واشنطن: لبنان اصر على وقف النار أولاً والسؤال عما بعد الصورة والبيان المشترك
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: لقاء الرئيس مع الأمير محمد بن سلمان أكد على أهمية تجنب التصعيد بالمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تتنصّل من مُبادرتها وإسرائيل أبلغت واشنطن أنها تفكر بالمفاوضات بعد تحقيق نجاحات في الميدان
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
فانس: توقعنا أن تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل بعد وقف إطلاق النار لكنها لم تفعل
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

المصرية

واشنطن

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-04-15
Lebanon24
12:07 | 2026-04-15
Lebanon24
12:04 | 2026-04-15
Lebanon24
11:35 | 2026-04-15
Lebanon24
11:31 | 2026-04-15
Lebanon24
11:24 | 2026-04-15
