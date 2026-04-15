بعد لقاء واشنطن...هل تفعّل المبادرة المصرية؟





في انتظار ما يمكن أن تسفر عنه الجولة الأولى من المفاوضات – المباشرة، وبرعاية أميركية، تتوقع أوساط ديبلوماسية عربية عودة الزخم إلى المبادرة ، التي كان نقلها المصري بدر عبد العاطي إلى المسؤولين اللبنانيين قبل نحو عشرة أيام، معربة عن اعتقادها أن الظرف اليوم، وبعد لقاء ، قد يكون مناسبًا أكثر مما كان عليه الوضع عند إعلان القاهرة عن مبادرتها بالنسبة إلى الوضع اللبناني الآخذ في التدهور.



إلاّ أن ما تخشاه هذه الأوساط هو ما يطرحه هذا التزامن من علامات استفهام حول مصير هذه المبادرة، وما إذا كانت قد سقطت تلقائيًا مع انتقال الملف إلى مسار تفاوضي مختلف برعاية أميركية، أم أن تجاهل الردّ كان بحدّ ذاته رسالة ضمنية بعدم الرغبة في السير بأي مسار لا يمرّ عبر واشنطن. إلاّ أن العلاقة التي تربط القاهرة بالعاصمة الأميركية قد تسمح بإعادة الزخم إلى هذه المبادرة، التي تتلاقى أهدافها مع الأهداف الأميركية من أجل إيجاد تسوية للوضع القائم في ، وذلك بالتوازي مع إمكانية عودة واشنطن إلى طاولة المفاوضات مع في اسلام اباد.

