تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مرقص: استهداف الإعلاميين يخالف القانون الدولي واتفاقيات جنيف

15-04-2026 | 09:42
A-
A+

مرقص: استهداف الإعلاميين يخالف القانون الدولي واتفاقيات جنيف
مرقص: استهداف الإعلاميين يخالف القانون الدولي واتفاقيات جنيف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص المتحدثة باسم "اليونيفيل" ومسؤولة المكتب الإعلامي كانديس ارديل التي حضرت تلبية لدعوة وجهها اليها، يرافقها المسؤول الاعلامي داني الغفري الذي كان زار الوزير مرقص للغاية نفسها.

بعد اللقاء، صرح وزير الاعلام: "التقينا السيدة ارديل، بناء على دعوتنا وبغية الاحتجاج أمامها مجددا، على الاعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف المدنيين ولا سيما الصحافيين، واغتنمنا هذه المناسبة لتقديم واجب العزاء بجنود الامم المتحدة الذين سقطوا ايضا نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية. وأكدنا لها مجددا، إمكان تشديد الإجراءات الآيلة إلى حماية الصحافيين خلال تغطيتهم الميدانية، وقد استقرّ الرأي على اعتماد اي إجراءات من شأنها حمايتهم والتواصل دوريا لتحقيق هذا الهدف".

أضاف: "حماية الصحافيين امر منصوص عليه في القانون الدولي، واستهدافهم يتعارض مع اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977، وخصوصا البروتوكول الأول الذي تنص المادة 79 منه على حظر استهداف الصحافيين وتوفير الحماية لهم. لذلك نؤكد ضرورة احترام هذه القواعد وتطبيقها".

من جهتها ارديل، أبدت "قلق اليونيفيل الشديد إزاء الوضع في جنوب لبنان، خصوصا ما يتعلق بالمدنيين"، وقالت: "نحن نعمل بشكل وثيق لإعادة الاستقرار الأمني الذي كان قائما سابقا، لكن من الواضح أن الوضع الآن مختلف جدا".

أضافت: "من المهم أن يعرف الناس ما الذي يحدث في جنوب لبنان، ولهذا السبب توجد قوات حفظ السلام هنا، حيث تراقب جزئيا ما يجري وترفع التقارير. وبالطبع، يلعب الصحافيون دورا مهما جدا في هذا المجال، إذ ينقلون للعالم ما يحدث، وهو أمر صعب جدا عليهم حاليا بسبب الوضع الأمني".

وتابعت: "نحن نقوم بكل ما نستطيع لدعم الصحافيين، بما في ذلك التنسيق عبر قنوات الارتباط مع كل من الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لإبلاغهم بتحركات الصحافيين الذين يرغبون في مشاركة هذه المعلومات، وذلك لتفادي استهدافهم عن طريق الخطأ. لكن هذا لا يشكل ضمانة في هذا النزاع، فقد رأينا أنه لا توجد ضمانات، وشهدنا مقتل مدنيين وعاملين في المجال الطبي وصحافيين".

واردفت ارديل: "لدينا أيضا قواعد ومواقع تابعة لقوات حفظ السلام، وهي مفتوحة في حالات الخطر الوشيك أمام المدنيين والصحافيين للاحتماء بها عند وقوع اشتباكات قريبة، وهذا الأمر متاح دائما في جميع مواقعنا. كما نواصل مراقبة الوضع، ونعمل يوميا مع الصحافيين لتنسيق تحركاتهم ومساعدتهم على أداء عملهم، لأن دورهم أساسي، خاصة أن المدنيين والصحافيين هم من يعانون حاليا، ونحن هنا نحاول المساعدة".

وردا على سؤال عن حصول "اليونيفيل" على معلومات تشير إلى استهداف الصحافيين عن قصد، قالت: "بالنسبة لمسألة استهداف الصحافيين، لا نملك أي معلومات حول الدوافع. الجيش الإسرائيلي أصدر تصريحات وادعاءات، لكن لا يمكننا تأكيد أي منها. ومع ذلك، يبقى الأمر واضحا: المدنيون ليسوا أهدافا، والعاملون في المجال الطبي ليسوا أهدافا، والصحافيون ليسوا أهدافا ويجب عدم استهدافهم".

ووزع المكتب الإعلامي لليونيفيل إجراءات إخطار أنشطة الإعلام التابعة لها "لتعزيز سلامة الإعلاميين العاملين في منطقة عملياتها، يُفعّل مكتب الاتصالات الاستراتيجية والإعلام آلية إخطار عبر فرع الاتصال التابع له. تضمن هذه الآلية إبلاغ كل من الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي عند تحرك الصحافيين في المناطق الحساسة".

ودعا "الصحافيين الراغبين في القيام بزيارات ميدانية الى تقديم التفاصيل الاتية بهذا الشكل قبل 24 ساعة من موعد التحرك: ماذا: الغرض من الزيارة (مثلاً: مقابلات، تصوير، تصوير فوتوغرافي) من: الأسماء الكاملة للصحافيين والمؤسسة الإعلامية تفاصيل المركبة: الماركة، الطراز، اللون، ورقم اللوحة متى: تاريخ ووقت النشاط المُخطط له أين: القرى/المناطق المراد زيارتها المسار: مسار الوصول المُخطط له إلى المنطقة". وأعلن أنه "لدعم عملية التحقق، يرجى من الصحافيين أيضا مشاركة ما يلي: صورة للمركبة تُظهر بوضوح لوحة الترخيص، وإحداثيات الموقع الجغرافي (GPS) للوجهة المقصودة. تُستخدم هذه المعلومات لأغراض التنسيق فقط. يجب أن يكون لدى الصحافيين التصاريح اللازمة من وزارة الإعلام والقوات المسلحة اللبنانية. يمكن للصحافيين/المؤسسات الإعلامية المهتمة إرسال بياناتهم عبر واتساب أو البريد الإلكتروني إلى:  داني غفاري 70807784 961  او عبر البريد الإلكتروني: ghafary1@un.org ".
مواضيع ذات صلة
مرقص: استهداف الإعلاميين انتهاك صارخ للقانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لـ8 دول عربية وإسلامية: الإجراءات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: استهداف الإعلاميين يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص يناشد المجتمع الدولي إلى التزام قواعد حماية الإعلاميين أثناء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الإعلامي

الجيش اللبناني

وزارة الإعلام

وزير الإعلام

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24