عمليات "الحزب" مستمرة جنوبا.. إليكم آخر البيانات

اعلن " " في سلسلة بيانات، انه استهدف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة للمرّة الثانية بعشر دفعات من الصّليات الصاروخيّة.

وجاء في سلسلة العمليات:

- استهداف قوّة اسرائيلية متموضعة داخل منزل في بلدة كفركلا بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكدة.



- تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ شرق معتقل بصلية صاروخيّة.



- مستوطنات ،كريات شمونة، كفاربلوم، والمالكية بصلياتٍ صاروخيّة.



- مرابض مدفعيّة العدوّ المستحدثة في بلدة البيّاضة بصليةٍ صاروخيّة.



- تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ شرق معتقل الخيام بقذائف المدفعيّة.



- للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال المحتلّة بصلية صاروخية".

Advertisement