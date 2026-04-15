عن المعارك الدائرة في بنت جبيل.. بيان لـالحزب

أعلن " " انّه تصدى لمحاولة توغّل للجيش الإسرائيليّ في مدينة ".

وقال في بيان انه "أثناء محاولة قوّة من ، ، التقدّم من بلدة مارون الراس باتجاه الأحياء الجنوبيّة الغربيّة لمدينة بنت فجر الثلاثاء 14-04-2026، وعند وصول القوّة إلى نقطة المقتل في كمين معدّ مسبقًا، فجّر عناصر من الحزب عبوّة ناسفة فيها، ثم خاضوا اشتباكًا معها من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة ما أسفر عن وقوع أفرادها بين قتيل وجريح".



أضاف البيان:" عمد جيش العدو إلى سحب الإصابات من منطقة المكمن تحت غطاء ناريّ ودخانيّ كثيف باتّجاه بلدة مارون الراس ومنها إلى الداخل الفلسطينيّ المحتلّ باستعمال المروحيّات، في المقابل استهدفت مدفعيّة منطقة الإخلاء بالصواريخ والقذائف المدفعيّة".



كما اعلن الحزب "استهداف مستوطنة أفيفيم بصلية صاروخية".