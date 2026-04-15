عن المعارك الدائرة في بنت جبيل.. بيان لـالحزب

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عن المعارك الدائرة في بنت جبيل.. بيان لـ"الحزب"

15-04-2026 | 14:14
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن "حزب الله" انّه تصدى لمحاولة توغّل للجيش الإسرائيليّ في مدينة بنت جبيل".
 
وقال في بيان انه "أثناء محاولة قوّة من الكتيبة 101، لواء المظليين، التقدّم من بلدة مارون الراس باتجاه الأحياء الجنوبيّة الغربيّة لمدينة بنت جبيل فجر الثلاثاء 14-04-2026، وعند وصول القوّة إلى نقطة المقتل في كمين معدّ مسبقًا، فجّر عناصر من الحزب عبوّة ناسفة فيها، ثم خاضوا اشتباكًا معها من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة ما أسفر عن وقوع أفرادها بين قتيل وجريح".

أضاف البيان:" عمد جيش العدو إلى سحب الإصابات من منطقة المكمن تحت غطاء ناريّ ودخانيّ كثيف باتّجاه بلدة مارون الراس ومنها إلى الداخل الفلسطينيّ المحتلّ باستعمال المروحيّات، في المقابل استهدفت مدفعيّة المقاومة منطقة الإخلاء بالصواريخ والقذائف المدفعيّة".

كما اعلن الحزب "استهداف مستوطنة أفيفيم بصلية صاروخية".
مواضيع ذات صلة
معارك الجنوب تقترب من بنت جبيل وتجدد الحديث عن" منطقة عازلة بحماية دولية"
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 00:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
معارك عنيفة في بنت جبيل وحزب الله يسعى لمنع التثبيت الاسرائيلي وتوسيع الكلفة
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 00:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الاشتباكات مستمرة في بنت جبيل وأسر عناصر لـ"الحزب".. هذا ما قيل في إسرائيل عنها (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 00:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إشتباكات عنيفة في بنت جبيل.. و "الحزب" يعلن عن عمليات جديدة
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 00:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لواء المظليين

الكتيبة 101

الإسرائيلي

حزب الله

المقاومة

بنت جبيل

إسرائيل

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-04-15
Lebanon24
16:58 | 2026-04-15
Lebanon24
16:55 | 2026-04-15
Lebanon24
16:37 | 2026-04-15
Lebanon24
16:30 | 2026-04-15
Lebanon24
16:22 | 2026-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24