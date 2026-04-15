|
لبنان
إسرائيل استهدفت رجاله.. "إسعاف النبطية" يلبي نداء الواجب رغم الخطر
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-04-2026
|
16:22
مرة جديدة، تُقدّم جمعية "إسعاف
النبطية
" شهيداً من طاقمها إثرَ غارة إسرائيلية طالت ميفدون في
جنوب لبنان
.
خلال تأديته واجبه الإسعافي والإغاثي، قضى الشهيد مهدي
أبو زيد
في ميدان الواجب، ملتحقاً برفيقيه الشهيدين
علي جابر
وجود سليمان اللذين قضيا أواخر شهر آذار الماضي بغارة استهدفتهما قرب كفررمان في النبطية.
ما يمثله "إسعاف النبطية" من نشاط إسعافي وإغاثي يُعتبر مهماً جداً في منطقة تُعتبر خطرة خلال هذه الحرب، فالمسعفون يلبون النداء لكن بحذر، في ظلّ الاستهدافات
الإسرائيلية
المُتكررة لفرق الإسعاف، وآخرها كان اليوم الأربعاء.
"
لبنان24
"
زار المركز المؤقت لـ"إسعاف النبطية" قرب كفررمان، وهناك التقى رئيس قسم التدريب والطوارئ
محمد سليمان
الذي تحدث عن المهمات الإغاثية التي يقوم بها المسعفون في الحرب الحالية، وقال: "نحنُ نعمل في النبطية على صعيدين، الأول وهو الإنقاذ والطوارئ والثاني هو إغاثة الصامدين في النبطية".
وذكر سليمان أن "إسعاف النبطية لبى أكثر من 115 نداءً منذ بدء الحرب الحالية وحتى اليوم"، مشيراً إلى أنّ "الجمعية طورت من عمل فريق إسعاف النبطية واستفادت من تجربتها خلال حرب العام 2024 لناحية حماية المسعفين والمعدات وعمليات الإنقاذ وغيرها من الأمور".
وأكمل: "منذ انتهاء الحرب الماضية وحتى بدء الحرب الحالية، كنا نعمل على التجهيز والتخطيط. مع ذلك، على الصعيد الإغاثي، نواصل العمل يومياً على مساعدة الأهالي الصامدين، كما أنه لدينا مطبخ نقوم عبره بإعداد وجبات طعام ساخنة يجري توزيعها على السكان هنا، ويومياً نحضر ما يصل إلى 450 وجبة، ناهيك عن تقديم مساعدات أخرى ومواد غذائية".
يحرصُ "إسعاف النبطية" على سلامة الطواقم لديه، ويقول سليمان إن هناك إجراءات للحماية يجري اتخاذها ميدانياً في إطار حماية المسعفين من
الغارات
المتتالية التي تطالُ الأمكنة التي يتم قصفها، مشيراً إلى أن "عمليات الانتشال والإخلاء تطورت، وبات هناك استخدام لكاميرات حرارية تحت الأنقاض لاكتشاف الأحياء وإنقاذهم على وجه السرعة".
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يدين استهداف سراي النبطية: "مجزرة واعتداء خطير"
Lebanon 24
"حزب الله" يدين استهداف سراي النبطية: "مجزرة واعتداء خطير"
16/04/2026 00:06:11
16/04/2026 00:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء من القطاع الخاص للرئيس عون: سيادة لبنان بخطر والحزم "ضرورة"
Lebanon 24
نداء من القطاع الخاص للرئيس عون: سيادة لبنان بخطر والحزم "ضرورة"
16/04/2026 00:06:11
16/04/2026 00:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24":غارة إسرائيلية استهدفت فجرا الكفور "قصر الملوك" محيط النبطية
Lebanon 24
"لبنان 24":غارة إسرائيلية استهدفت فجرا الكفور "قصر الملوك" محيط النبطية
16/04/2026 00:06:11
16/04/2026 00:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ادرعي: عناصر من حزب الله تنكروا بزي رجال اسعاف
Lebanon 24
ادرعي: عناصر من حزب الله تنكروا بزي رجال اسعاف
16/04/2026 00:06:11
16/04/2026 00:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
محمد سليمان
الإسرائيلية
جنوب لبنان
الإسرائيلي
علي جابر
أبو زيد
إسرائيل
النبطية
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
16:59 | 2026-04-15
15/04/2026 04:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة دموية في أنصارية وجباع.. شهداء وجرحى إثر غارات إسرائيليّة
Lebanon 24
ليلة دموية في أنصارية وجباع.. شهداء وجرحى إثر غارات إسرائيليّة
16:58 | 2026-04-15
15/04/2026 04:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من أميركا.. هذا ما قيل عن لبنان و "وقف النار"
Lebanon 24
من أميركا.. هذا ما قيل عن لبنان و "وقف النار"
16:55 | 2026-04-15
15/04/2026 04:55:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في صور.. مسيرة تقتل "عامل ديلفري" وسط الطريق
Lebanon 24
مأساة في صور.. مسيرة تقتل "عامل ديلفري" وسط الطريق
16:37 | 2026-04-15
15/04/2026 04:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة نتنياهو ضدّ لبنان.. تقريرٌ يكشفها
Lebanon 24
هذه خطة نتنياهو ضدّ لبنان.. تقريرٌ يكشفها
16:30 | 2026-04-15
15/04/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
إلى مشتركي "تاتش".. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
إلى مشتركي "تاتش".. بيانٌ مهم جداً
05:51 | 2026-04-15
15/04/2026 05:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
Lebanon 24
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
06:38 | 2026-04-15
15/04/2026 06:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
Lebanon 24
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
02:40 | 2026-04-15
15/04/2026 02:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
Lebanon 24
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
10:01 | 2026-04-15
15/04/2026 10:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
موفد بري في السعودية وسفير جديد في بيروت
Lebanon 24
موفد بري في السعودية وسفير جديد في بيروت
22:47 | 2026-04-14
14/04/2026 10:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
16:59 | 2026-04-15
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
16:58 | 2026-04-15
ليلة دموية في أنصارية وجباع.. شهداء وجرحى إثر غارات إسرائيليّة
16:55 | 2026-04-15
من أميركا.. هذا ما قيل عن لبنان و "وقف النار"
16:37 | 2026-04-15
مأساة في صور.. مسيرة تقتل "عامل ديلفري" وسط الطريق
16:30 | 2026-04-15
هذه خطة نتنياهو ضدّ لبنان.. تقريرٌ يكشفها
16:21 | 2026-04-15
لبنان يوقّع اتفاق قرض جديد مع البنك الدولي.. إليكم التفاصيل
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
16/04/2026 00:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
16/04/2026 00:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
16/04/2026 00:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
