ملف كازينو لبنان امام القضاء مجددا وجلسة استجواب اليوم لرولان خوري

كتبت منال في" النهار":تعقد الهيئة الاتهامية في اليوم جلسة استجواب لمتابعة ملف "بت أرابيا"، فهل من جديد؟ وهل تأخر بت الملف بعد أشهر من الجمود؟



جلسة اليوم هي أول جلسة استجواب بعد إخلاء سبيل رئيس السابق ورئيس مجلس إدارة شركة OSS، المشغلة الرسمية لمنصّة "بت أرابيا"، جاد غاريوس في 30 أيلول 2025، لقاء كفالات مالية، وبعد توقيف استمر لأشهر.



ولا ترى أوساط قانونية متابعة للملف أن "ثمة تأخيراً أو مماطلة، بل إن الأمور تسير وفق المسار القانوني والقضائي السليم".



تتوقف الأوساط عند أكثر من عامل أسهم في إعطاء الملف إطاره القانوني الصائب، إذ تعتبر أن "الهيئة الاتهامية الجديدة تحررت من كثير من العوامل الضاغطة، وفي مقدمها عامل النظر في القضية مع وجود موقوفين، لكون جلسة اليوم ستنظر في الملف، بعدما بات الموقوفون مخلى سبيلهم، وهذا يُعدّ عاملاً تحررياً بالنسبة إلى الهيئة الاتهامية الجديدة، بحيث إنها ليست مضطرة إلى أن تنظر في القضيّة بينما لديها موقوفون".



أما العامل الآخر المساعد، فهو أن الهيئة درست بعناية الملف، بكامل معطياته أو مفاصله.

من المرجّح ألا تطول فترة إصدار القرار الاتهامي النهائي، أو أقله، ينظر متابعون، على أن تكون المرحلة المقبلة "مرحلة خواتيم الملف"، لكن تحت شعار "السرعة البطيئة".



ومن المعلوم أن ملف يُعدّ من الملفات المتشابكة، نظراً إلى تعدّد عناصر التحقيق في القضيّة، وهو فتح قضائياً في صيف الـ2025، ويتصل بالعلاقة بين لكازينو والجهة المشغّلة لـ"بت أرابيا"، كما يرتبط بقضايا المال العام وبملفات مالية تقنية دقيقة وبالتداخل بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص.



وفي المسار القانوني، تعددت التهم والادّعاء على وغاريوس بمسائل تتعلق بتبييض الأموال من خلال التهرّب الضريبي، وبلعب ميسر غير شرعي، مروراً بإهمال وظيفي، وصولاً إلى هدر المال العام.



فهل ستكون جلسة التحقيق اليوم لنهاية سليمة لملف الكازينو، بعد انتظار وأشهر من التجميد؟

