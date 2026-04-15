ملف كازينو لبنان امام القضاء مجددا وجلسة استجواب اليوم لرولان خوري

15-04-2026 | 22:37
ملف كازينو لبنان امام القضاء مجددا وجلسة استجواب اليوم لرولان خوري
كتبت منال شعيا في" النهار":تعقد الهيئة الاتهامية في جبل لبنان اليوم جلسة استجواب لمتابعة ملف "بت أرابيا"، فهل من جديد؟ وهل تأخر بت الملف بعد أشهر من الجمود؟
 
جلسة اليوم هي أول جلسة استجواب بعد إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان السابق رولان خوري ورئيس مجلس إدارة شركة OSS، المشغلة الرسمية لمنصّة "بت أرابيا"، جاد غاريوس في 30 أيلول 2025، لقاء كفالات مالية، وبعد توقيف استمر لأشهر.
 
ولا ترى أوساط قانونية متابعة للملف أن "ثمة تأخيراً أو مماطلة، بل إن الأمور تسير وفق المسار القانوني والقضائي السليم".
 
تتوقف الأوساط عند أكثر من عامل أسهم في إعطاء الملف إطاره القانوني الصائب، إذ تعتبر أن "الهيئة الاتهامية الجديدة تحررت من كثير من العوامل الضاغطة، وفي مقدمها عامل النظر في القضية مع وجود موقوفين، لكون جلسة اليوم ستنظر في الملف، بعدما بات الموقوفون مخلى سبيلهم، وهذا يُعدّ عاملاً تحررياً بالنسبة إلى الهيئة الاتهامية الجديدة، بحيث إنها ليست مضطرة إلى أن تنظر في القضيّة بينما لديها موقوفون".
 
أما العامل الآخر المساعد، فهو أن الهيئة درست بعناية الملف، بكامل معطياته أو مفاصله.
من المرجّح ألا تطول فترة إصدار القرار الاتهامي النهائي، أو أقله، ينظر متابعون، على أن تكون المرحلة المقبلة "مرحلة خواتيم الملف"، لكن تحت شعار "السرعة البطيئة".
 
ومن المعلوم أن ملف كازينو لبنان يُعدّ من الملفات المتشابكة، نظراً إلى تعدّد عناصر التحقيق في القضيّة، وهو فتح قضائياً في صيف الـ2025، ويتصل بالعلاقة بين الإدارة السابقة لكازينو لبنان والجهة المشغّلة لـ"بت أرابيا"، كما يرتبط بقضايا المال العام وبملفات مالية تقنية دقيقة وبالتداخل بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص.
 
وفي المسار القانوني، تعددت التهم والادّعاء على خوري وغاريوس بمسائل تتعلق بتبييض الأموال من خلال التهرّب الضريبي، وبلعب ميسر غير شرعي، مروراً بإهمال وظيفي، وصولاً إلى هدر المال العام.
 
فهل ستكون جلسة التحقيق اليوم فاتحة لنهاية سليمة لملف الكازينو، بعد انتظار وأشهر من التجميد؟
مواضيع ذات صلة
ملف حصرية السلاح لن يطرح مجددا
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 09:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو يمثل مجددا أمام محكمة أميركية.. بهذه التهمة
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 09:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: منشأة نطنز النووية تعرضت مجددا إلى هجوم أمريكي إسرائيلي صباح اليوم
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 09:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الطاقة: نحن من طالب القضاء بالتحقيق في ملف البواخر الروسية
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 09:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:16 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:08 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:16 | 2026-04-16
Lebanon24
02:15 | 2026-04-16
Lebanon24
02:13 | 2026-04-16
Lebanon24
02:08 | 2026-04-16
Lebanon24
02:00 | 2026-04-16
Lebanon24
01:45 | 2026-04-16
