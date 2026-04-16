لا مواجهة مع الحكومة

تتحدث أوساط سياسية مطلعة عن قرار حاسم لدى" " بعدم الدخول في مواجهة مباشرة مع رئاسة الحكومة في المرحلة الحالية، رغم تصاعد التوتر السياسي في البلاد.

وبحسب هذه الأوساط، فإن الحزب يعتبر أن الخطوات التي توصف بالمعادية له لا يمكن حصر مسؤوليتها برئيس الحكومة وحده، بل تقف خلفها أطراف متعددة، من بينها رئاسة الجمهورية وجهات سياسية أخرى مؤثرة في القرار.

وترى هذه المصادر أن فتح مواجهة مع رئيس الحكومة تحديدًا لن يحقق مكاسب سياسية، بل قد يؤدي إلى تعقيد المشهد الداخلي، لذلك يجري التعامل مع المرحلة بحذر وتجنب أي اشتباك مباشر.







