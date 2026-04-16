تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

باسيل: اذا كانت اسرائيل تتحدث بجدية عن سلام حقيقي مع لبنان فيجب ألا يكون لدينا دولة ضعيفة

Lebanon 24
16-04-2026 | 01:38
A-
A+
باسيل: اذا كانت اسرائيل تتحدث بجدية عن سلام حقيقي مع لبنان فيجب ألا يكون لدينا دولة ضعيفة
باسيل: اذا كانت اسرائيل تتحدث بجدية عن سلام حقيقي مع لبنان فيجب ألا يكون لدينا دولة ضعيفة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقابلة عبر "سي إن إن" الى أن "على الحكومة اللبنانية أن تتخذ موقفا عادلاً ومتوازناً بين الواقع المفروض على الارض وبين رغبتها في التوصل الى السلام.
وأوضح: "هذا الامر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار رغبة الحكومة الاسرائيلية في الوصول الى حل عادل لأن الحل العادل يتطلب من جهة أن يكون لاسرائيل أمنها وحقها، ومن جهة أخرى يجب أن يستعيد لبنان كامل حقوقه وأن يتم تحرير الارض من قوات الاحتلال الاسرائيلي  وأن يتم وقف الاعتداءات الاسرائيلية والسماح بعودة النازحين الى قراهم". واضاف: "ابداء النية الحسنة من قبل اسرائيل يكون بالانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية التزاماً بما ورد في اتفاق وقف النار عام ٢٠٢٤. وقال إن "هذا الامر ضروري وبعدها نناقش كيفية وضع الاسس لسلام عادل ودائم".

وحول موضوع سلاح حزب الله، رأى باسيل أن "سلاح حزب الله مرتبط بمسألتين. واضاف: "من جهة الحزب ليس مجرد ميليشيا عسكرية بل هو ايضا مجتمع وبيئة وقد اكتسب قوته وقدراته من خلال الشرعية التي منحته اياها الدولة لفترة طويلة من الزمن، ونزع سلاح مجموعة كهذه ليس امرا يمكن تحقيقه "بكبسة زر" خاصة عندما يكون محاطا بيئته ومجتمعه". ولفت الى أننا "نريد استعادة حصرية السلاح بيد الدولة ولكننا لا نريد الانجرار الى حرب أهلية وهنا كل الفرق".
باسيل رأى أنه "اذا كانت اسرائيل تتحدث بجدية عن سلام حقيقي مع لبنان فيجب ألا يكون لدينا دولة ضعيفة ومجزأة في لبنان، بل يجب أن يكون لدينا دولة قوية تستطيع بناء سلام حقيقي، ليس فقط بين لبنان و إسرائيل، بل أيضًا بين شعبي البلدين".
وقال: "هذا لا يمكن أن يتحقق عبر جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل يومياً، ولا عبر تعاون بين اسرائيل ولبنان ضد مكوّن من مكونات المجتمع اللبناني".
باسيل أكد أنه "علينا أن ندفع حزب الله للانخراط في مسار سياسي، حيث تكون كل العناصر  العسكرية، الأمنية، المالية، والاقتصادية مطروحة. وقال: "كذلك يجب أن نضغط على حزب الله بطريقة تجعله جزءًا من الدولة اللبنانية وصنع القرار فيها، لا أن يكون مسيطرًا على لبنان أو ممسكًا بقراره، بل جزءًا من مؤسسات الدولة".
وردا على سؤال حول ما الذي سيدفع حزب الله إلى وضع سلاحه جانبًا، أكد باسيل أنه "في الوقت الحالي، هذا الأمر ليس وارداً في ذهنهم". وتابع: "لكن علينا أن نعمل على وضعه وعلينا أن نُدخل في تفكيرهم أنه ليس لديهم خيار آخر سوى أن يكونوا جزءًا من الإجماع اللبناني على بناء دولة قوية، وذلك يكون عبر اقناعهم بأن لبنان سيكون محميًا من دون سلاحهم وعبر ضمانات دولية وقرارات الأمم المتحدة، وايضا عبر اتفاقيات دفاعية مع قوى دولية مثل الولايات المتحدة وعبر  توافق داخلي على استراتيجية أمنية تدافع عن لبنان، والاهم أنه سيكون محمياً عبر تحييده، أي عدم الانخراط في أي صراع خارجي في المنطقة، سواء كان إسرائيليًا أو إيرانيًا".

واضاف باسيل: "يجب إقناع جميع اللبنانيين بألا نكون ملحقين بأي قوى خارجية، فنحن دولة مستقلة يمكنها أن تعيش في حياد وتنشر السلام والازدهار والاستقرار بدل نشر الحروب والنزاعات".
وردا على سؤال عن العقوبات الأميركية عليه، قال "إنها "سياسية والسبب انني اتخذت موقفا بهدف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان".
وأضاف: " لقد دفعنا ثمنًا باهظًا لتجنب حرب أهلية في لبنان ولا نريد أن نشهد مرة أخرى صراعًا بين المناطق اللبنانية أو بين مكونات المجتمع اللبناني، نحن فقط نريد الحفاظ على بلدنا ومجتمعنا على كامل مساحة لبنان، أي 10452 كيلومترًا مربعًا. ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لكي نكون دولة حرة، غير تابعة لأي قوة خارجية، وغير خاضعة لسيطرة أي قوة داخلية مثل حزب الله، وألا نُجبَر على اتباع أجندات خارجية قد تهدد وحدتنا وأمننا".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البريطاني: ما كان لهجمات إسرائيل على لبنان أن تحدث ويجب أن تتوقف
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:28:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي: اتفاقية الغاز مع لبنان ولدت في ظروف غير شرعية ويجب اتخاذ إجراءات لإلغائها
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:28:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الاسرائيلي: النظام الإيراني تحول إلى دولة ضعيفة عسكريا وسياسيا
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:28:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: النظام الإيراني تحول إلى دولة ضعيفة عسكريًا وسياسيًا
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:28:08 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

التيار الوطني

اللبناني على

جبران باسيل

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:58 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:14 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:09 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:07 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-04-16
Lebanon24
05:58 | 2026-04-16
Lebanon24
08:14 | 2026-04-16
Lebanon24
08:09 | 2026-04-16
Lebanon24
08:07 | 2026-04-16
Lebanon24
08:03 | 2026-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24