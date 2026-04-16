قاليباف اتصل ببري.. وهذا ما دار بينهما

تلقى إتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية محمد باقر قاليباف تداولا خلاله بآخر تطورات الأوضاع في المنطقة ولبنان ولا سيما في الجنوب حيث أن ما يجري هناك جراء العدوان المتواصل هو كما جرى في .



كما تم التأكيد على وجوب أن يشمل وقف إطلاق النار قبل أي أمر آخر .

وشهد مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سلسلة لقاءات ديبلوماسية وسياسية، حيث استقبل رئيس مجلس النواب وزير شؤون وشمال أفريقيا في الخارجية هاميش فولكنر، بحضور السفير هاميش كاول والمستشار علي حمدان. وتناول البحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى العلاقات الثنائية.



كما عرض الرئيس مع النائب ميشال المر المستجدات السياسية والميدانية، لا سيما ملف النازحين.



وفي إطار المتابعة الإنسانية، التقى بري وفداً من الصليب الأحمر اللبناني ضم مسؤولة قطاع الخدمات الطبية الاجتماعية أمينة فواز والمدير حسن سعد، الذين وضعوه في أجواء مهام الجمعية وبرامجها الإسعافية والطبية والاجتماعية المخصصة لمواكبة ملف النازحين، خاصة في المناطق الجنوبية.



