تدمير جسر القاسمية بالكامل واستهداف فان على ضهر البيدر… عدوان إسرائيلي مكثف على هذه المناطق (فيديو وصور)

تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثّفة على عدد من البلدات والمناطق اللبنانية، ما أسفر عن دمار واسع وسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.
وأدّى القصف إلى تدمير جسر القاسمية بشكل كامل، بعد استهدافه بخمس غارات إسرائيلية عنيفة.
كما أفادت مندوبة "لبنان 24" باستهداف شاحنة (فان) على طريق ضهر البيدر، فيما أعلنت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على الطريق باتجاه البقاع نتيجة غارة في المنطقة.
وتزامنًا، طالت الغارات بلدات زوطر الشرقية، وأطراف عربصاليم، وعين بوسوارو، وكفرحونة، وبصليا، وكفرحتى.
كما استهدفت الغارات محيط المدينة الصناعية في كفررمان، ومحيط سوبر ماركت "توفير" في البلدة، إضافة إلى غارة على أرنون.
وشهدت النبطية سلسلة غارات، شملت جادة نبيه بري ومحيط كفرتا وغبريس، وصولًا إلى محيط المدينة الصناعية.
من آثار الضربة على كفرحتى pic.twitter.com/oe3UBiX8MQ
— Lebanon 24 (@Lebanon24) April 16, 2026
غارة إسرائيلية تستهدف جسر القاسمية جنوبي لبنان pic.twitter.com/3VVfTvoSGP
— Lebanon 24 (@Lebanon24) April 16, 2026
جسر القاسمية pic.twitter.com/u39LVosxnF
— Lebanon 24 (@Lebanon24) April 16, 2026
فيديو من مكان الاستهداف على طريق ضهر البيدر pic.twitter.com/hIT05VHgBK
— Lebanon 24 (@Lebanon24) April 16, 2026
الغارات الّتي طالت المدينة الصناعية في النبطية pic.twitter.com/aVkrleOZ36
— Lebanon 24 (@Lebanon24) April 16, 2026
