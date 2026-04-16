تدمير جسر القاسمية بالكامل واستهداف فان على ضهر البيدر… عدوان إسرائيلي مكثف على هذه المناطق (فيديو وصور)

تواصل شنّ غارات مكثّفة على عدد من البلدات والمناطق ، ما أسفر عن دمار واسع وسقوط عدد كبير من والجرحى.

وأدّى القصف إلى تدمير جسر القاسمية بشكل كامل، بعد استهدافه بخمس غارات إسرائيلية عنيفة.

كما أفادت مندوبة " " باستهداف شاحنة (فان) على طريق ضهر البيدر، فيما أعلنت غرفة التحكم المروري عن قطع السير باتجاه نتيجة غارة في المنطقة.

وتزامنًا، طالت بلدات زوطر الشرقية، وأطراف عربصاليم، وعين بوسوارو، وكفرحونة، وبصليا، وكفرحتى.

كما استهدفت الغارات محيط المدينة الصناعية في كفررمان، ومحيط سوبر ماركت "توفير" في البلدة، إضافة إلى غارة على أرنون.

وشهدت النبطية سلسلة غارات، شملت جادة ومحيط كفرتا وغبريس، وصولًا إلى محيط المدينة الصناعية.





من آثار الضربة على كفرحتى pic.twitter.com/oe3UBiX8MQ

April 16, 2026








