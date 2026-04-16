داخل مدرسة في جنوب لبنان.. هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي أنه عثر عليه (صور)

تابعت: "تواصل قوات لواء غفعاتي، بقيادة الفرقة 98، عملياتها البرية المركزة لتدمير البنى التحتية. وخلال نشاط في ، عثرت القوات داخل مدرسة في المنطقة على أكثر من 130 وسيلة قتالية. ومن بين الأسلحة التي تم العثور عليها: بنادق كلاشينكوف، مسدسات، وأسلحة أخرى".أضاف: "إلى جانب الوسائل القتالية، تم العثور أيضًا على أعلام ورموز لمنظمة حزب الله . قامت القوات بمصادرة الوسائل القتالية وواصلت عمليات التمشيط وتطهير المنطقة من المخربين.تستغل منظمة حزب الله السكان المدنيين في من أجل تنفيذ مخططات ضد مواطني وقوات الجيش ".