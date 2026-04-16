وزارة السياحة تستعد لموسم 2026.. دورة رسمية لمنح إجازة "منقذ سباحة"

أصدرت التعميم رقم 2، أعلنت فيه عن إجراء دورة اختبار رسمية لمنح إجازة "منقذ سباحة"، وذلك تماشياً مع المرسوم رقم 9618 وتزامناً مع التحضيرات لانطلاق موسم السباحة لعام 2026.



وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تعزيز السلامة العامة في الحمامات البحرية وأحواض السباحة، وضمان وجود منقذين مؤهلين يحملون إجازات رسمية معتمدة.



شروط الترشح والمستندات المطلوبة:

- بلوغ الثامنة عشرة من العمر.

- صورتان شمسيتان.

- صورة عن الهوية أو إخراج قيد حديث (لا يتجاوز 3 أشهر).

- سجل عدلي حديث (لا يتجاوز الشهر).

- شهادة صحية وفق نموذج .

- شهادة دورة إسعافات أولية من اللبناني (صلاحيتها ضمن سنة).



المواعيد ومكان الاختبار:

- تقديم الطلبات: تُقبل في "قلم مصلحة التجهيز" أيام 20 و21 و22 نيسان 2026، من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.

- موعد الامتحان: السبت 25 نيسان 2026، بدءاً من الساعة 6:00 صباحاً.

- مكان الاختبار: مجمع "كاب سور فيل " (Cap sur ville country club) – – .

