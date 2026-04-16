تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزارة السياحة تستعد لموسم 2026.. دورة رسمية لمنح إجازة "منقذ سباحة"

Lebanon 24
16-04-2026 | 06:59
A-
A+
وزارة السياحة تستعد لموسم 2026.. دورة رسمية لمنح إجازة منقذ سباحة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت وزارة السياحة اللبنانية التعميم رقم 2، أعلنت فيه عن إجراء دورة اختبار رسمية لمنح إجازة "منقذ سباحة"، وذلك تماشياً مع المرسوم رقم 9618 وتزامناً مع التحضيرات لانطلاق موسم السباحة لعام 2026.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تعزيز السلامة العامة في الحمامات البحرية وأحواض السباحة، وضمان وجود منقذين مؤهلين يحملون إجازات رسمية معتمدة.

شروط الترشح والمستندات المطلوبة:
- بلوغ الثامنة عشرة من العمر.
- صورتان شمسيتان.
- صورة عن الهوية أو إخراج قيد حديث (لا يتجاوز 3 أشهر).
- سجل عدلي حديث (لا يتجاوز الشهر).
- شهادة صحية وفق نموذج وزارة السياحة.
- شهادة دورة إسعافات أولية من الصليب الأحمر اللبناني (صلاحيتها ضمن سنة).

المواعيد ومكان الاختبار:
- تقديم الطلبات: تُقبل في "قلم مصلحة التجهيز" أيام 20 و21 و22 نيسان 2026، من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.
- موعد الامتحان: السبت 25 نيسان 2026، بدءاً من الساعة 6:00 صباحاً.
- مكان الاختبار: مجمع "كاب سور فيل كاونتري كلوب" (Cap sur ville country club) – مار روكزالدكوانة.
وزارة السياحة اللبنانية

وزارة السياحة

الصليب الأحمر

كاونتري كلوب

اللبنانية

الدكوانة

مار روكز

الصليب

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24