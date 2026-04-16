لبنان

الراعي يستقبل بلاسخارت.. جولة أفق في التطورات الأمنية والميدانية

Lebanon 24
16-04-2026 | 07:15
A-
A+
الراعي يستقبل بلاسخارت.. جولة أفق في التطورات الأمنية والميدانية
الراعي يستقبل بلاسخارت.. جولة أفق في التطورات الأمنية والميدانية photos 0
شهد الصرح البطريركي في بكركي سلسلة لقاءات ديبلوماسية وكنسية، حيث استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، وجرى عرض للتطورات الميدانية والأمنية والمستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.

كما التقى البطريرك سفير أستراليا الجديد لدى لبنان توم ويلسون في زيارة بروتوكولية، تم خلالها استعراض الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل الراعي وفد "مجلس التنسيق المسيحي" برئاسة المطران أنطوان أبو نجم، حيث تطرق الوفد إلى أوضاع المسيحيين في القرى الحدودية الجنوبية في ظل الحرب الدائرة، مشدداً على ضرورة تأمين الحماية والدعم للأهالي الصامدين.

ختاماً، التقى البطريرك النائب العام على منطقة الجبة وزغرتا المطران جوزيف نفاع بعد عودته من روما، حيث وضعه في تفاصيل الافتتاح الرسمي لدعوى تقديس الطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي، وتقديم ملف أعجوبة الشفاء الجديدة لدى دائرة دعاوى القديسين في الفاتيكان.
