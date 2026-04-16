الراعي يستقبل بلاسخارت.. جولة أفق في التطورات الأمنية والميدانية

شهد الصرح البطريركي في بكركي سلسلة لقاءات ديبلوماسية وكنسية، حيث استقبل البطريرك المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في جينين هينيس بلاسخارت، وجرى عرض للتطورات الميدانية والأمنية والمستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.



كما التقى البطريرك سفير أستراليا الجديد لدى لبنان توم ويلسون في زيارة بروتوكولية، تم خلالها استعراض الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



واستقبل وفد "مجلس التنسيق المسيحي" برئاسة المطران أنطوان أبو نجم، حيث تطرق الوفد إلى أوضاع في القرى الحدودية الجنوبية في ظل الحرب الدائرة، مشدداً على ضرورة تأمين الحماية والدعم للأهالي الصامدين.



ختاماً، التقى البطريرك النائب العام على منطقة الجبة وزغرتا المطران جوزيف نفاع بعد عودته من روما، حيث وضعه في تفاصيل الافتتاح الرسمي لدعوى تقديس الطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي، وتقديم ملف أعجوبة الشفاء الجديدة لدى دائرة دعاوى القديسين في الفاتيكان.

Advertisement