جابر يوقع اتفاقية بـ 200 مليون دولار لدعم "برنامج أمان" الاجتماعي

يكثّف الوفد اللبناني برئاسة ياسين جابر لقاءاته في ، حيث يقود تحركاً ديبلوماسياً ومالياً ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي. وينخرط الوفد، الذي يضم وزيري الاقتصاد والشؤون الاجتماعية ومستشارة رئاسة الجمهورية، في مشاورات تقنية لمواءمة المشاريع الدولية مع المستجدات الميدانية والإنسانية.



واستعرض الوزير جابر مع كبار مسؤولي محفظة مشاريع بقيمة 1.3 مليار دولار، وبحث الطرفان سبل تعديل مسار هذه الأموال لتغطية الاحتياجات الإغاثية الناتجة عن العدوان . وتتجه النقاشات نحو إعادة جدولة الأولويات وتفعيل أدوات تمويل طارئة، وسط مرونة أبداها البنك الدولي في مواكبة المتطلبات الوطنية الملحة.



وفي إجراء تنفيذي، وقع الوزير جابر اتفاقية بقيمة 200 مليون دولار لدعم "برنامج أمان"، وهي خطوة تستهدف تحصين الفئات الأكثر هشاشة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة الراهنة.



على مقلب آخر، التقى الوفد بوزير التنمية النرويجي، حيث ثمن جابر مواقف أوسلو الداعمة التي تتجسد عبر مساعدات إنسانية مباشرة وتبنٍّ للمطالب في المحافل الدولية، مؤكداً ضرورة استمرار هذا التنسيق لتجاوز المرحلة الاستثنائية التي يمر بها .

