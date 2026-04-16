جابر يوقع اتفاقية بـ 200 مليون دولار لدعم "برنامج أمان" الاجتماعي

16-04-2026 | 07:31
جابر يوقع اتفاقية بـ 200 مليون دولار لدعم برنامج أمان الاجتماعي
يكثّف الوفد اللبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر لقاءاته في واشنطن، حيث يقود تحركاً ديبلوماسياً ومالياً ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي. وينخرط الوفد، الذي يضم وزيري الاقتصاد والشؤون الاجتماعية ومستشارة رئاسة الجمهورية، في مشاورات تقنية لمواءمة المشاريع الدولية مع المستجدات الميدانية والإنسانية.

واستعرض الوزير جابر مع كبار مسؤولي البنك الدولي محفظة مشاريع بقيمة 1.3 مليار دولار، وبحث الطرفان سبل تعديل مسار هذه الأموال لتغطية الاحتياجات الإغاثية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي. وتتجه النقاشات نحو إعادة جدولة الأولويات وتفعيل أدوات تمويل طارئة، وسط مرونة أبداها البنك الدولي في مواكبة المتطلبات الوطنية الملحة.

وفي إجراء تنفيذي، وقع الوزير جابر اتفاقية بقيمة 200 مليون دولار لدعم "برنامج أمان"، وهي خطوة تستهدف تحصين الفئات الأكثر هشاشة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة الراهنة.

على مقلب آخر، التقى الوفد بوزير التنمية النرويجي، حيث ثمن جابر مواقف أوسلو الداعمة التي تتجسد عبر مساعدات إنسانية مباشرة وتبنٍّ للمطالب اللبنانية في المحافل الدولية، مؤكداً ضرورة استمرار هذا التنسيق لتجاوز المرحلة الاستثنائية التي يمر بها لبنان.
وزيرة الشؤون الاجتماعية: 84 ألف عائلة استفادت من برنامج "أمان"
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الماليّة: سيتمّ تخصيص 200 مليون دولار للعائلات الأكثر حاجة
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد: 115 مليون دولار مجموع مساعدات الدول منذ البارحة
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش يطلق نداء إنسانيا لتوفير 350 مليون دولار لدعم لبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24

