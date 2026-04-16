معلومات لبنان ٢٤: السفارة اللبنانية ابلغت واشنطن مسبقا رفض عون التواصل مع نتنياهو

علم " ٢٤"ان الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ووزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو كان ايجابيا جدا وسبقته اتصالات ديبلوماسية عبر السفارة في التي ابلغت الجانب مسبقا برفض رئيس الجمهورية اجراء اي اتصال مباشر مع رئيس الوزراء الاسرائيلي .وكانت قد علّقت بشأن إجراء مكالمة بين الرئيس ورئيس الوزراء ، بالقول: "لا علم لنا بذلك، وإذا حدثت فسوف يصدر بيان بذلك".