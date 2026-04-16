لبنان

غضب كبير... كيف علّق الإسرائيليّون على الهدنة في لبنان؟

16-04-2026 | 13:07
غضب كبير... كيف علّق الإسرائيليّون على الهدنة في لبنان؟
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، أثار موجة تعليقات غاضبة في تل أبيب.
 
وقالت الصحافية جيلي كوهين من قناة "كان"، إن استدعاء وزراء "الكابينت" جرى بشكل عاجل عبر الهاتف، بعد إعلان ترامب، مضيفة "إلى أي مدى وصلنا كدولة عشوائية؟ تم استدعاء الوزراء عبر الهاتف الخلوي لأن ترامب قد غرد بالفعل".

من جهته، هاجم وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان القرار، واعتبر أن "وقف إطلاق النار مع لبنان خيانة لسكان الشمال".

وفي السياق عينه، أعربت الصحافية موريا أسرف من إذاعة الجيش الإسرئيلي عن استهجانها، قائلة: "في حين لا يوجد أي إعلان رسمي من الحكومة الإسرائيلية حتى الآن.. ما الذي يجري؟".

من جانبه قال الصحافي إيتاي بلومنتال إن إعلان "ساعة الصفر من واشنطن قبل اجتماع الكابينت أو التصويت، يكرس صورة إسرائيل كدولة تحت الوصاية".

ونقل الصحافي عميحاي ستاين عبر "إي24 نيوز"، عن عضو الكنيست حيلي تروبر انتقادات لاذعة، حيث قال إن "سكان الشمال تلقوا نبأ وقف إطلاق النار عبر تغريدة من ترامب، دون كابينت أو رئيس حكومة أو قيادة تخرج لتقول الحقيقة. سكان الشمال يستحقون قيادة أخرى".

بدوره قال الصحافي اليميني المتطرف يانون ميغال: "ترامب استسلم لإيران". (عربي 21)
 
 
 
Advertisement
