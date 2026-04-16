غضب كبير... كيف علّق الإسرائيليّون على الهدنة في لبنان؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ إعلان الرئيس الأميركي عن وقف إطلاق النار بين وإسرائيل، أثار موجة تعليقات غاضبة في .

وقالت الصحافية جيلي كوهين من قناة "كان"، إن استدعاء وزراء "الكابينت" جرى بشكل عاجل عبر الهاتف، بعد إعلان ، مضيفة "إلى أي مدى وصلنا كدولة عشوائية؟ تم استدعاء الوزراء عبر الهاتف الخلوي لأن ترامب قد غرد بالفعل".



، هاجم وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان القرار، واعتبر أن "وقف إطلاق النار مع لبنان خيانة لسكان ".



وفي السياق عينه، أعربت الصحافية موريا أسرف من إذاعة الجيش الإسرئيلي عن استهجانها، قائلة: "في حين لا يوجد أي إعلان رسمي من الحكومة حتى الآن.. ما الذي يجري؟".



من جانبه قال الصحافي إيتاي بلومنتال إن إعلان "ساعة الصفر من قبل اجتماع الكابينت أو التصويت، يكرس صورة كدولة تحت الوصاية".



ونقل الصحافي عميحاي ستاين عبر "إي24 نيوز"، عن عضو الكنيست حيلي تروبر انتقادات لاذعة، حيث قال إن "سكان الشمال تلقوا نبأ وقف إطلاق النار عبر تغريدة من ترامب، دون كابينت أو رئيس حكومة أو قيادة تخرج لتقول الحقيقة. سكان الشمال يستحقون قيادة أخرى".



بدوره قال الصحافي اليميني المتطرف يانون ميغال: "ترامب استسلم لإيران". (عربي 21)