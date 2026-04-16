نشرته الخارجية الأميركيّة... إليكم نصّ مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل

نشرت الأميركيّة، نصّ مذكرة التفاهم بين وإسرائيل، وجاء فيه:

بعد محادثات مباشرة مثمرة جرت في 14 نيسان بين حكومتي الجمهورية وإسرائيل، برعاية الأميركية، توصل لبنان وإسرائيل إلى تفاهم يقضي بأن يعمل البلدان على تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم بينهما، والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وسلامة أراضيه، وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة، مع الحفاظ على حق الأصيل في الدفاع عن النفس.



يُقرّ البلدان بالتحديات الجسيمة التي تواجهها من الفصائل المسلحة غير الحكومية، والتي تقوّض سيادة لبنان وتهدد الاستقرار الإقليمي. ويتفق البلدان على ضرورة الحد من أنشطة هذه الفصائل، بحيث تكون القوات الوحيدة المصرح لها بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية.



يُؤكد لبنان وإسرائيل أن البلدين ليسا في حالة حرب، وتلتزمان بالانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية، بتيسير من الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار والسلام الدائمين بين البلدين.



ولتحقيق هذه الغاية، تفهم الولايات المتحدة ما يلي:

- ستبدأ إسرائيل ولبنان وقف إطلاق النار اعتبارًا من 16 نيسان 2026، الساعة 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لمدة عشرة أيام مبدئيًا، كبادرة حسن نية من حكومة إسرائيل، بهدف تمكين مفاوضات جادة نحو اتفاق أمني وسلام دائم بين لبنان وإسرائيل.



- يجوز تمديد هذه الفترة المبدئية باتفاق متبادل بين لبنان وإسرائيل إذا ما أُحرز تقدم في المفاوضات، وإذا أثبت لبنان قدرته على تأكيد سيادته.



- تحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقت، ضد أي هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية. ولن يعيق وقف إطلاق النار هذا الحق. إضافة إلى ذلك، لن تقوم إسرائيل بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهداف الدولة، داخل الأراضي اللبنانية برًا وجوًا وبحرًا.



- ابتداءً من 16 نيسان 2026، الساعة 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وبدعم دولي، ستتخذ حكومة لبنان خطوات جادة لمنع وكافة الفصائل المسلحة غير الحكومية الأخرى الموجودة على الأراضي اللبنانية من شن أي هجمات أو عمليات أو أنشطة عدائية ضد أهداف إسرائيلية.



- تقر كافة الأطراف بأن اللبنانية هي المسؤولة حصراً عن سيادة لبنان ودفاعه الوطني؛ ولا يحق لأي دولة أو فصيل آخر الادعاء بضمان سيادة لبنان.

- بطلب لبنان وإسرائيل من الولايات المتحدة تسهيل إجراء مفاوضات مباشرة إضافية بين البلدين بهدف حل كافة العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية الدولية، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار والسلام الدائمين بين البلدين.



تُدرك الولايات المتحدة أن لبنان وإسرائيل سيقبلان بالالتزامات المذكورة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان. وتهدف هذه الالتزامات إلى تهيئة الظروف اللازمة لإجراء مفاوضات حسنة النية نحو تحقيق سلام وأمن دائمين. كما تعتزم الولايات المتحدة قيادة الجهود الدولية لدعم لبنان كجزء من جهودها الأوسع نطاقاً لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.