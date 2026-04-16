تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

إطلاق نار في طرابلس وسقوط شهيد للجيش.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-04-2026 | 22:07
A-
A+
إطلاق نار في طرابلس وسقوط شهيد للجيش.. إليكم التفاصيل
إطلاق نار في طرابلس وسقوط شهيد للجيش.. إليكم التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع إشكال مسلح في منطقة التبانةطرابلس، تخلله إطلاق نار كثيف وعمليات كرّ وفرّ بين الأزقة والشوارع، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في الممتلكات والسيارات، وسادت المنطقة حالة من الرعب والخوف بين الأهالي.

وعلى الفور، تدخلت وحدات من الجيش، حيث عملت على الرد على مصادر النيران وملاحقة مطلقيها في مكان الاشتباكات.

وأفادت المعلومات عن سقوط شهيد في صفوف الجيش، وهو رقيب يُدعى "ب.خ" من بلدة السنديانة العكارية، إضافة إلى إصابة عسكريين اثنين أثناء ردهم على مصدر النيران.

كما أشارت المصادر إلى إصابة طفل عن طريق الخطأ، حيث جرى نقله إلى مستشفى النيني لتلقي العلاج، فيما نُقل العسكري الشهيد إلى مستشفى طرابلس الحكومي.

بيان الجيش
وتعقيبا على الحادثة، أصدر الجيش البيان التالي:

"بتاريخ ١٧ /٤ /٢٠٢٦، تعرّضت دورية من الجيش لإطلاق نار من قبل مسلحين في منطقة باب التبانة- طرابلس ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة اثنين آخرين بجروح، وذلك أثناء تدخلها لفض إشكال تخلّله إطلاق نار من أسلحة حربية بين عدد من الأشخاص.
عملت الوحدات العسكرية على تطويق المنطقة، وتنفّذ عمليات دهم لتوقيف مطلقي النار.
بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتستمر المتابعة لتوقيف جميع المتورطين".
 
مستشفى طرابلس الحكومي

مستشفى النيني

مستشفى طرابلس

باب التبانة

التبانة

لبنان24

النيني

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:01 | 2026-04-17
Lebanon24
00:46 | 2026-04-17
Lebanon24
00:35 | 2026-04-17
Lebanon24
00:22 | 2026-04-17
Lebanon24
00:00 | 2026-04-17
Lebanon24
23:31 | 2026-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24