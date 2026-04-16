Advertisement
لبنان
إطلاق نار في طرابلس وسقوط شهيد للجيش.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
16-04-2026
|
22:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان24
" عن وقوع إشكال مسلح في منطقة
التبانة
–
طرابلس
، تخلله إطلاق نار كثيف وعمليات كرّ وفرّ بين الأزقة والشوارع، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في الممتلكات والسيارات، وسادت المنطقة حالة من الرعب والخوف بين الأهالي.
وعلى الفور، تدخلت وحدات من الجيش، حيث عملت على الرد على مصادر النيران وملاحقة مطلقيها في مكان الاشتباكات.
وأفادت المعلومات عن سقوط
شهيد
في صفوف الجيش، وهو رقيب يُدعى "ب.خ" من بلدة السنديانة العكارية، إضافة إلى إصابة عسكريين اثنين أثناء ردهم على مصدر النيران.
كما أشارت المصادر إلى إصابة طفل عن طريق الخطأ، حيث جرى نقله إلى
مستشفى النيني
لتلقي العلاج، فيما نُقل العسكري الشهيد إلى
مستشفى طرابلس الحكومي
.
بيان الجيش
وتعقيبا على الحادثة، أصدر الجيش البيان التالي:
"بتاريخ ١٧ /٤ /٢٠٢٦، تعرّضت دورية من الجيش لإطلاق نار من قبل مسلحين في منطقة باب التبانة- طرابلس ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة اثنين آخرين بجروح، وذلك أثناء تدخلها لفض إشكال تخلّله إطلاق نار من أسلحة حربية بين عدد من الأشخاص.
عملت الوحدات العسكرية على تطويق المنطقة، وتنفّذ عمليات دهم لتوقيف مطلقي النار.
بوشر التحقيق بإشراف
القضاء
المختص، وتستمر المتابعة لتوقيف جميع المتورطين".
Advertisement
إسرائيل تستهدف مركزا للجيش جنوبا.. وسقوط شهيد
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف مركزا للجيش جنوبا.. وسقوط شهيد
17/04/2026 08:07:04
17/04/2026 08:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
في ساحة الأمويين.. إطلاق نار وهذه التفاصيل
Lebanon 24
في ساحة الأمويين.. إطلاق نار وهذه التفاصيل
17/04/2026 08:07:04
17/04/2026 08:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة للصليب الاحمر جنوبا.. وسقوط شهيد
Lebanon 24
استهداف سيارة للصليب الاحمر جنوبا.. وسقوط شهيد
17/04/2026 08:07:04
17/04/2026 08:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يوقف متورطًا في إطلاق نار بساحة النجمة بطرابلس
Lebanon 24
الجيش يوقف متورطًا في إطلاق نار بساحة النجمة بطرابلس
17/04/2026 08:07:04
17/04/2026 08:07:04
Lebanon 24
Lebanon 24
البستاني: إعلان وقف إطلاق النار خبر مفرح ويثلج القلب
Lebanon 24
البستاني: إعلان وقف إطلاق النار خبر مفرح ويثلج القلب
01:01 | 2026-04-17
17/04/2026 01:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. البطريرك الراعي إلى الجنوب
Lebanon 24
بالصور.. البطريرك الراعي إلى الجنوب
00:46 | 2026-04-17
17/04/2026 12:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يتكلم عن الهدنة: قد يكون يوما تاريخيا للبنان
Lebanon 24
ترامب يتكلم عن الهدنة: قد يكون يوما تاريخيا للبنان
00:35 | 2026-04-17
17/04/2026 12:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بري: نرفض التفاوض المباشر
Lebanon 24
بري: نرفض التفاوض المباشر
00:22 | 2026-04-17
17/04/2026 12:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مع عودة الاهالي.. زحمة سير خانقة جنوبا
Lebanon 24
بالفيديو: مع عودة الاهالي.. زحمة سير خانقة جنوبا
00:00 | 2026-04-17
17/04/2026 12:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
