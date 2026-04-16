إطلاق نار في طرابلس وسقوط شهيد للجيش.. إليكم التفاصيل

وعلى الفور، تدخلت وحدات من الجيش، حيث عملت على الرد على مصادر النيران وملاحقة مطلقيها في مكان الاشتباكات.وأفادت المعلومات عن سقوط في صفوف الجيش، وهو رقيب يُدعى "ب.خ" من بلدة السنديانة العكارية، إضافة إلى إصابة عسكريين اثنين أثناء ردهم على مصدر النيران.كما أشارت المصادر إلى إصابة طفل عن طريق الخطأ، حيث جرى نقله إلى لتلقي العلاج، فيما نُقل العسكري الشهيد إلى .بيان الجيشوتعقيبا على الحادثة، أصدر الجيش البيان التالي:"بتاريخ ١٧ /٤ /٢٠٢٦، تعرّضت دورية من الجيش لإطلاق نار من قبل مسلحين في منطقة باب التبانة- طرابلس ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة اثنين آخرين بجروح، وذلك أثناء تدخلها لفض إشكال تخلّله إطلاق نار من أسلحة حربية بين عدد من الأشخاص.عملت الوحدات العسكرية على تطويق المنطقة، وتنفّذ عمليات دهم لتوقيف مطلقي النار.بوشر التحقيق بإشراف المختص، وتستمر المتابعة لتوقيف جميع المتورطين".