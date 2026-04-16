لبنان على طاولة المفاوضات لا ورقة عليها!

إن فتح باب التفاوض المباشر لا يعني استسلاماً أو تقديم تنازلات مجانية، بل يعكس محاولة لاستعادة القرار السيادي، ووقف العنف.لقد أظهرت المبادرات الدبلوماسية الأخيرة، عربياً ودولياً، إمكانية تحقيق اختراق فعلي، خاصة مع الضغوط التي مورست لوقف إطلاق النار، بما يفتح المجال أمام نجاح المسار التفاوضي. وهذا المسار يجب أن يفضي إلى حل عادل وشامل، يضمن عودة النازحين إلى قراهم، وتحرير الأراضي، وبسط سلطة كامل التراب اللبناني.وكتب معروف الداعوق في" اللواء":نجح الرئيس في فرض وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بالرغم من اعتراض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحكومته على هذا الطلب.حقق الرئيس الاميركي في الاتفاق على وقف النار بين لبنان وإسرائيل اموراً عديدة ومهمة،أولها ان الأمريكية تحت ادارته الحالية، هي اللاعب الاساس في انهاء الحرب الدائرة بين حزب االله وإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى.ازاح بفرض اتفاق وقف اطلاق النار، عقبة اساسية، أمام انطلاقة مفاوضات مباشرة وجدية بين لبنان وإسرائيل، واظهر انه مهتم شخصياً، بدفع عملية السلام على هذا المسار قدماً إلى الأمام.اعطى اتفاق وقف اطلاق النار دفعاً لمبادرة رئيس للجمهورية جوزاف عون بالمفاوضات المباشرة،للانطلاق قدما الى الامام بضمانات اميركية وتدخل متواصل هذه المرة،وعلى أعلى المستويات، وليس على مستوى موظف وسيط كما كان حال هوكشتاين وغيره بالمفاوضات السابقة، وفي الوقت نفسه رتب على الدولة بكل مسؤوليها، تنفيذ مضمون مايتم الاتفاق عليه، لاسيما باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لانجاح اتفاق وقف اطلاق النار، وبسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية.