تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"مؤتمر بيروت مدينة آمنة وخالية من السّلاح": كلّ يغني على ليلاه

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
17-04-2026 | 01:45
A-
A+
مؤتمر بيروت مدينة آمنة وخالية من السّلاح: كلّ يغني على ليلاه
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لاحظ معظم الذين شاركوا في "مؤتمر بيروت مدينة آمنة وخالية من السّلاح"،  الذي تداعى إليه نوّاب بيروت أمس في "فندق فينيسيا" أن من تكلموا في هذا المؤتمر  كانت لديهم "أجندة معينة":
نائب يريد أن يظهر بمظهر وريث بيروت بعد غياب الأصيل.
نائب يريد أن يثبت مكانته حزبياً في دائرة بيروت الأولى.
نائب شاب سيادي كان سقفه من أعلى السقوف لناحية حصرية السلاح من دون أي مراعاة.
نائب يريد أن يوصل رسالة من حزبه  إلى الرئيس نبيه بري أن هذا اللقاء ليس في وجه “الثنائي الشيعي”، وأصرّ في بداية كلمته على إدانة الضربات الإسرائيلية على بيروت.
نائب يريد الرد على من يتزعم اللقاء، ويقول إن بيروت للجميع ولا نريد تهميش أحد.
نواب التغيير كانوا"ضربة على الحافر وضربة على المسمار" في ما يخص الموقف من حزب الله، واحداهن بالغت في  الدفاع عن رئيس الحكومة، ساعيةً إلى تعويم نفسها سيادياً بعد التراجع الحاد في مستوى شعبيتها .
نائب اكتفى بالحضور من دون الكلام، كونه رأى أن الجميع يكررون المواقف ذاتها
نائب معروف باحترامه للقانون والدستور، وكانت كلمته في هذا السياق، بعيدة عن مضمون وهدف المؤتمر.
نائب سني تحدث عن السلاح وكأنه ابن "الجبهة اللبنانية".
أما النواب المعروفون بقلة الظهور في بيروت الثانية، فكانت كلماتهم إنشاءً وشعراً دون أي موقف.
وقال مصدر مراقب"ان  البيان الختامي للمؤتمر جمع كل هذه النقاط والهواجس، فجاء قليل الوضوح بسبب تشعباته، ولم يخرج عمّا اتّفق عليه خلال الاجتماعات التحضيريّة، بعدما نجح عدد من النوّاب في خفض السقف العالي الذي كان ينوي يريد البعض الذهاب إليه".
وأكد البيان الختامي للمؤتمر  الدعم الكامل لقرارات الحكومة ورفض "أي استهداف للحكومة أو رئيسها نواف سلام، ورفض أعمال التخريب والشغب والتحريض، والتمسك المطلق بالوحدة الوطنية ونبذ الفتنة"، معبرين عن تأييدهم لقرارات السلطة الإجرائيّة بإعلان بيروت مدينة خالية من السّلاح.
ودعوا إلى "تنفيذ انتشار أمني فعال وشامل، والشروع في تنفيذ القرارات الحكومية بما قد يصل إلى إعلان حال التعبئة العامّة، واعتماد تدابير استثنائيّة تهدف إلى ضبط الأمن ومنع المظاهر المسلحة".



المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
النائب ملحم خلف من مؤتمر بيروت: بيروت مسؤولية الجميع وهي ليست مدينة خائفة بل مدينة آمنة خالية من السلاح تحمي كل من يلتجئ اليها
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر "بيروت آمنة وخالية من السلاح".. نواب العاصمة: لنزع السلاح وانتشار الجيش
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر "بيروت مدينة منزوعة السلاح"ينعقد اليوم والنواب يلجمون رغبات مخزومي
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نبيل بدر في رسالة مسجّلة خلال مؤتمر لنواب بيروت: لا نطرح شعاراً عابراً بل نؤكد خياراً وطنياً من خلال المطالبة بـ"بيروت خالية السلاح"
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الرئيس نبيه بري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

إسرائيل

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-04-17
Lebanon24
03:45 | 2026-04-17
Lebanon24
03:38 | 2026-04-17
Lebanon24
03:36 | 2026-04-17
Lebanon24
03:30 | 2026-04-17
Lebanon24
03:26 | 2026-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24