تَعرّض لإطلاق نار في طرابلس.. قيادة الجيش تنعى شهيدها

نعت – الرقيب الشهيد بلال خالد، الذي استشهد بتاريخ ١٧ /٤ /٢٠٢٦ بعد تعرُّض دورية للجيش لإطلاق نار أثناء تنفيذ عملية حفظ أمن في منطقة - .

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد ٣ /٣ /١٩٩٣ السنديانة ـــ .

- تطوع في الجيش بتاريخ ٢٥ /١٠ /٢٠١٨.

- حائز تنويه العماد وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.

يُنقل الجثمان يوم الجمعة بتاريخ ١٧ /٤ /٢٠٢٦ الساعة ١٢.٠٠ من أمام إلى بلدة السنديانة – عكار، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٦.٠٠ ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي يومَي السبت والأحد بتاريخَي ١٨ و١٩ /٤ /٢٠٢٦ ابتداءً من الساعة ١٠.٠٠ حتى آذان في قاعة بلدة السنديانة، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠ /٤ /٢٠٢٦ في مسجد الحميدي – الزاهرية – طرابلس.