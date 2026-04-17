تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تَعرّض لإطلاق نار في طرابلس.. قيادة الجيش تنعى شهيدها

17-04-2026 | 04:19
A-
A+
تَعرّض لإطلاق نار في طرابلس.. قيادة الجيش تنعى شهيدها
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نعت قيادة الجيشمديرية التوجيه الرقيب الشهيد بلال خالد، الذي استشهد بتاريخ ١٧ /٤ /٢٠٢٦ بعد تعرُّض دورية للجيش لإطلاق نار أثناء تنفيذ عملية حفظ أمن في منطقة باب التبانة - طرابلس.
وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
- من مواليد ٣ /٣ /١٩٩٣ السنديانة ـــ عكار.
- تطوع في الجيش بتاريخ ٢٥ /١٠ /٢٠١٨.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.
يُنقل الجثمان يوم الجمعة بتاريخ ١٧ /٤ /٢٠٢٦ الساعة ١٢.٠٠ من أمام مستشفى طرابلس الحكومي إلى بلدة السنديانة – عكار، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٦.٠٠ ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تُقبل التعازي يومَي السبت والأحد بتاريخَي ١٨ و١٩ /٤ /٢٠٢٦ ابتداءً من الساعة ١٠.٠٠ حتى آذان المغرب في قاعة مسجد بلدة السنديانة، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠ /٤ /٢٠٢٦ في مسجد الحميدي – الزاهرية – طرابلس.
خلال مدافعته عن حفيدته.. قس تعرّض لإطلاق نار
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24