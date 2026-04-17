تحرّك رسمي في عين المريسة.. إزالة الردم بحثاً عن مفقودة

صدر عن والأزمات في البيان الآتي: "بتوجيهات محافظ مدينة القاضي ، وفي إطار الجهود المتواصلة للبحث عن المواطنة المفقودة زهراء عبود في المبنى الكائن في العقار رقم 254، والذي تعرّض للقصف يوم الأربعاء الواقع في 8 نيسان 2026، وبعد التنسيق مع قيادة شرطة بيروت في ، والحصول على إشارة مدعي عام التمييز، تم الاتفاق على مباشرة الفرق الفنية التابعة لبلدية بيروت أعمال إزالة الردم، وذلك في حضور ذوي المفقودة، شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي، إلى جانب فرق فوج الإطفاء والدفاع المدني. على أن يتم تنفيذ الأعمال بوتيرة دقيقة، حرصاً على إمكانية العثور على أي أثر للمفقودة أو ما قد يدل على وجودها، وذلك تحت إشراف غرفة والأزمات في محافظة بيروت".

