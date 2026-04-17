اجتماع في السرايا.. بحث العودة إلى الجنوب وتأمين الخدمات

أعلن المحامي د. بول مرقص خلاصات الاجتماع الوزاري اليومي الذي عقد في السرايا الحكومية برئاسة القاضي د. نواف سلام، ومشاركة عدد من الوزراء، حيث استعرض الرئيس سلام معهم "وقف اطلاق النار والتسهيلات الآيلة الى عودة وفق توجيهات الجيش والقوى الأمنية وتأمين الخدمات اللازمة في مراكز استقبال النازحين".



أضاف الوزير مرقص: " ، عرض الوطني اللواء ميشال منسى الوضع الميداني وظروف العودة الى عدد من المناطق الجنوبية، مشيراً الى جهود الجيش بترميم بعض الجسور، ومتوقّفاً عند عدد الذي بلغ ٢١٩٦ والجرحى ٧١٨٥.



كما استدعى رئيس الحكومة مدير وحدة في السرايا الحكومية زاهي شاهين، الذي شرح الخدمات المسداة الى مراكز استقبال النازحين والخطوات المعدّة لمرحلة ما بعد وقف اطلاق النار والصعوبات والتسهيلات الآيلة الى عودة النازحين. كما اطلع والبلديات العميد أحمد المجتمعين على التوقيفات التي طالت ٩ أشخاص أطلقوا النار ليل أمس والملاحقات الأخرى الجارية.



من جهته، اطلع المهندس جو الصدي المجتمعين على امدادات المازوت. وعرض كل من الوزراء جهود وزارته الاغاثية كما صار عرض لوصول المساعدات الخارجية في هذا الصدد.



من جهة اخرى، أثار وزير الاعلام موضوع الاعتداء على المصوّرين، مشدّداً على ضمان سلامة الصحافيين، فأجاب وزير الداخلية والبلديات بأن الحادثة التي وقعت في دبين قيد المتابعة من مخابرات الجيش وقوى الأمن".

Advertisement