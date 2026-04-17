تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مكي رحّب بوقف النار

Lebanon 24
17-04-2026 | 05:05
A-
A+
مكي رحّب بوقف النار
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب وزير شؤون التنمية الادارية فادي مكي على منصة "إكس": "أرحّب بإعلان وقف إطلاق النار، الذي سعينا إليه منذ اليوم الأول، ووضعناه أولوية قبل أي خطوة أخرى. أتوجّه بالتحية إلى اللبنانيين جميعاً، وأحيّي صمودهم في وجه العدوان الإسرائيلي، وأترحّم على الشهداء، وأعبّر عن تضامني مع الجرحى وعائلاتهم، ومع كل من اضطر إلى النزوح، على أمل أن تكون هذه الخطوة بداية لعودتهم الآمنة والكريمة إلى بيوتهم. إن هذا التطور يفتح نافذة مهمة أمام لبنان، في ظل الزخم الدولي الداعم، وهو ما يضع علينا مسؤولية حسن استثماره للانتقال إلى مرحلة جديدة تعزّز سيادة الدولة، وتثبّت حضورها، وتبسط سلطتها الشرعية على كامل أراضيها، وتصون السلم الأهلي. وفي هذا الظرف الحساس، أعوّل على مسؤولية الجميع في البناء على خطاب وطني موحد، وأشدّد على أهمية تأمين غطاء سياسي جامع للمراحل اللاحقة، وأعلى درجات التضامن الداخلي، بما يمكّن لبنان من تحويل هذه اللحظة إلى موقف تفاوضي من موقع قوة: يحفظ كامل أراضيه الـ ١٠٤٥٢ كلم²، ويصون سيادته، ويؤمّن تحرير الأسرى، وعودة النازحين إلى قراهم، وإعادة إعمار ما تهدّم، وحماية لبنان وشعبه من أي انتهاك مستقبلي لأرضه وسيادته. كل الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذه الخطوة، إقليمياً ودولياً، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية، بالتنسيق التام مع دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء. مسؤوليتنا اليوم كبيرة في إعادة بناء الوطن والدولة على أسس حديثة جامعة، برؤية مستقبلية متينة".
مواضيع ذات صلة
روسيا ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان وتأمل باتفاق طويل الأمد
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة صيادلة لبنان رحبت بوقف إطلاق النار: خطوة أولى نحو وقف الأعمال العدائية
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: ترامب هو من دفع بوقف إطلاق النار في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
السيارات تجوب بيروت بكثافة احتفالاً بوقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

الإسرائيلي

الدولة على

النازحين

الجمهوري

إسرائيل

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:26 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:24 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:21 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:16 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:58 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:54 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:58 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-04-17
Lebanon24
08:26 | 2026-04-17
Lebanon24
08:24 | 2026-04-17
Lebanon24
08:21 | 2026-04-17
Lebanon24
08:16 | 2026-04-17
Lebanon24
08:16 | 2026-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24