مكي رحّب بوقف النار

كتب وزير شؤون التنمية الادارية فادي مكي على منصة "إكس": "أرحّب بإعلان وقف إطلاق النار، الذي سعينا إليه منذ اليوم الأول، ووضعناه أولوية قبل أي خطوة أخرى. أتوجّه بالتحية إلى اللبنانيين جميعاً، وأحيّي صمودهم في وجه العدوان ، وأترحّم على ، وأعبّر عن تضامني مع الجرحى وعائلاتهم، ومع كل من اضطر إلى النزوح، أن تكون هذه الخطوة بداية لعودتهم الآمنة والكريمة إلى بيوتهم. إن هذا التطور يفتح نافذة مهمة أمام ، في ظل الزخم الدولي الداعم، وهو ما يضع علينا مسؤولية حسن استثماره للانتقال إلى مرحلة جديدة تعزّز سيادة الدولة، وتثبّت حضورها، وتبسط سلطتها الشرعية على كامل أراضيها، وتصون السلم الأهلي. وفي هذا الظرف الحساس، أعوّل على مسؤولية الجميع في البناء على خطاب وطني موحد، وأشدّد على أهمية تأمين غطاء سياسي جامع للمراحل اللاحقة، وأعلى درجات التضامن الداخلي، بما يمكّن لبنان من تحويل هذه اللحظة إلى موقف تفاوضي من موقع قوة: يحفظ كامل أراضيه الـ ١٠٤٥٢ كلم²، ويصون سيادته، ويؤمّن تحرير الأسرى، وعودة إلى قراهم، وإعادة إعمار ما تهدّم، وحماية لبنان وشعبه من أي انتهاك مستقبلي لأرضه وسيادته. كل الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذه الخطوة، إقليمياً ودولياً، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية، بالتنسيق التام مع دولة رئيس مجلس النواب ودولة . مسؤوليتنا اليوم كبيرة في إعادة بناء الوطن والدولة على أسس حديثة جامعة، برؤية مستقبلية متينة".

Advertisement