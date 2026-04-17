رجّي يلتقي نظيره البرتغالي.. وهذا ما تم التأكيد عليه

استقبل والمغتربين يوسف رجّي وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل، حيث جرى عرض شامل للأوضاع في والتطورات المتسارعة في المنطقة، إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة تثبيت الاستقرار.





ونقل الوزير البرتغالي دعم بلاده الكامل للبنان، ولسيادته ووحدة أراضيه، ورحّب بوقف إطلاق النار وبالمسار التفاوضي الذي يعتزم لبنان المضي فيه، معتبراً أنه "يشكّل فرصة حقيقية للتوصل إلى حل شامل ومستدام يعزّز الاستقرار ويضع حداً للصراع".





كذلك، أعرب الوزير رانجيل عن تقدير بلاده لدعم لبنان لترشيح البرتغال لعضوية في الانتخابات المقبلة، مشدداً على" حرص بلاده على تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".





، أعرب الوزير رجّي عن شكره لنظيره البرتغالي على مواقف البرتغال الداعمة للبنان في مختلف المحافل الدولية، وعلى مساندتها لقرارات وجهودها الإصلاحية، وأكد أن" لبنان يسعى إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار عبر المفاوضات، بما يضمن استعادة الاستقرار، وانسحاب ،وبسط سيادة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها".





وأكد الوزير رجّي في هذا السياق "أهمية استمرار دعم ، لا سيما الصديقة، للجيش اللبناني وتعزيز قدراته، بما يمكّنه من القيام بمهامه في حفظ الأمن والاستقرار".

