لبنان
رجّي يلتقي نظيره البرتغالي.. وهذا ما تم التأكيد عليه
Lebanon 24
17-04-2026
|
06:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجّي
صباح اليوم
وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل، حيث جرى عرض شامل للأوضاع في
لبنان
والتطورات المتسارعة في المنطقة، إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة تثبيت الاستقرار.
ونقل الوزير البرتغالي دعم بلاده الكامل للبنان، ولسيادته ووحدة أراضيه، ورحّب بوقف إطلاق النار وبالمسار التفاوضي الذي يعتزم لبنان المضي فيه، معتبراً أنه "يشكّل فرصة حقيقية للتوصل إلى حل شامل ومستدام يعزّز الاستقرار ويضع حداً للصراع".
كذلك، أعرب الوزير رانجيل عن تقدير بلاده لدعم لبنان لترشيح البرتغال لعضوية
مجلس الأمن الدولي
في الانتخابات المقبلة، مشدداً على" حرص بلاده على تعزيز التعاون
الثنائي
وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".
من جهته
، أعرب الوزير رجّي عن شكره لنظيره البرتغالي على مواقف البرتغال الداعمة للبنان في مختلف المحافل الدولية، وعلى مساندتها لقرارات
الحكومة اللبنانية
وجهودها الإصلاحية، وأكد أن" لبنان يسعى إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار عبر المفاوضات، بما يضمن استعادة الاستقرار، وانسحاب
إسرائيل
،وبسط سيادة
الدولة اللبنانية
على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها".
وأكد الوزير رجّي في هذا السياق "أهمية استمرار دعم
المجتمع الدولي
، لا سيما
الدول الأوروبية
الصديقة، للجيش اللبناني وتعزيز قدراته، بما يمكّنه من القيام بمهامه في حفظ الأمن والاستقرار".
