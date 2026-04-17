تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رجّي يلتقي نظيره البرتغالي.. وهذا ما تم التأكيد عليه

Lebanon 24
17-04-2026 | 06:28
A-
A+
رجّي يلتقي نظيره البرتغالي.. وهذا ما تم التأكيد عليه
رجّي يلتقي نظيره البرتغالي.. وهذا ما تم التأكيد عليه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي صباح اليوم وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل، حيث جرى عرض شامل للأوضاع في لبنان والتطورات المتسارعة في المنطقة، إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة تثبيت الاستقرار.


ونقل الوزير البرتغالي دعم بلاده الكامل للبنان، ولسيادته ووحدة أراضيه، ورحّب بوقف إطلاق النار وبالمسار التفاوضي الذي يعتزم لبنان المضي فيه، معتبراً أنه "يشكّل فرصة حقيقية للتوصل إلى حل شامل ومستدام يعزّز الاستقرار ويضع حداً للصراع".


كذلك، أعرب الوزير رانجيل عن تقدير بلاده لدعم لبنان لترشيح البرتغال لعضوية مجلس الأمن الدولي في الانتخابات المقبلة، مشدداً على" حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".


من جهته، أعرب الوزير رجّي عن شكره لنظيره البرتغالي على مواقف البرتغال الداعمة للبنان في مختلف المحافل الدولية، وعلى مساندتها لقرارات الحكومة اللبنانية وجهودها الإصلاحية، وأكد أن" لبنان يسعى إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار عبر المفاوضات، بما يضمن استعادة الاستقرار، وانسحاب إسرائيل،وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها".


وأكد الوزير رجّي في هذا السياق "أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأوروبية الصديقة، للجيش اللبناني وتعزيز قدراته، بما يمكّنه من القيام بمهامه في حفظ الأمن والاستقرار".
مجلس الأمن الدولي

الحكومة اللبنانية

الدولة اللبنانية

الدول الأوروبية

المجتمع الدولي

وزير الخارجية

مجلس الأمن

صباح اليوم

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24