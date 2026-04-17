نقابة صيادلة لبنان رحبت بوقف إطلاق النار: خطوة أولى نحو وقف الأعمال العدائية

17-04-2026 | 06:39
نقابة صيادلة لبنان رحبت بوقف إطلاق النار: خطوة أولى نحو وقف الأعمال العدائية
هنأت نقابة صيادلة لبنان في بيان، اللبنانيين عموماً وأهالي الجنوب خصوصاً بقرار وقف إطلاق النار، آملةً أن "يشكّل هذا التطوّر خطوة أولى نحو وقف نهائي للأعمال العدائية وصولًا إلى استعادة الأمن والاستقرار وتحرير كامل الأراضي اللبنانية".


أضاف البيان: "تنحني النقابة إجلالًا لأرواح الشهداء الذين سقطوا جرّاء العدوان ومن بينهم عدد كبير من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي الذين أدّوا رسالتهم الإنسانية حتى اللحظة الأخيرة و تتمنى الشفاء العاجل للجرحى".


وتوجّهت النقابة بتحية تقدير واعتزاز إلى "جميع الصيادلة في لبنان لا سيّما أولئك الذين صمدوا في أرضهم وأصرّوا على متابعة واجبهم المهني والإنساني في أصعب الظروف فكانوا خط الدفاع الأول إلى جانب سائر العاملين في القطاع الصحي والى الصيادلة الذين اضطروا إلى النزوح فحملوا رسالتهم معهم حيثما وجدوا واستمرّوا في خدمة مجتمعهم بكل ما أوتوا من التزام ومسؤولية مؤكدين أن الانتماء إلى هذه المهنة يتجاوز المكان والظروف.حمى الله لبنان وشعبه ."
ترامب لم يطلب من إسرائيل وقفا لإطلاق النار في لبنان لكنه سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة: إعلان وقف إطلاق نار خطوة أولى نحو إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بلاسخارت: اجتماع لبنان وإسرائيل خطوة أولى في سبيل إنهاء الأعمال العدائية
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: انطلاقاً من عدم حرصنا على عدم انجرار لبنان إلى التوترات الإقليمية تطالب الحكومة من الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار الحصول على التزام واضح من إسرائيل لوقف الأعمال العدائية ضد لبنان
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:26 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:24 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:21 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:16 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:58 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:54 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:58 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-04-17
Lebanon24
08:26 | 2026-04-17
Lebanon24
08:24 | 2026-04-17
Lebanon24
08:21 | 2026-04-17
Lebanon24
08:16 | 2026-04-17
Lebanon24
08:16 | 2026-04-17
