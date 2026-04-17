لبنان

كاتس: المناورة البرية في لبنان والهجمات على "حزب الله" لم تكتمل بعد

Lebanon 24
17-04-2026 | 07:17
كاتس: المناورة البرية في لبنان والهجمات على حزب الله لم تكتمل بعد
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن المناورة البرية في لبنان والهجمات على "حزب الله" حققت إنجازات عديدة، لكنها لم تكتمل بعد.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل السيطرة على المناطق التي تم تطهيرها، مؤكدًا بقاءه ميدانيًا في هذه المناطق التي سيطر عليها خلال العمليات.

واعتبر كاتس أن نزع سلاح "حزب الله" جنوبي الليطاني سيتم إما عبر الوسائل السياسية أو من خلال العمليات العسكرية بعد انتهاء وقف إطلاق النار.

وأضاف أن المناورة البرية في لبنان لم تكتمل بعد، معتبرًا أن الوضع الحالي يشهد "تجميدًا ميدانيًا" في ظل وقف إطلاق نار موقت لمدة عشرة أيام، فيما تستمر الحرب مع "حزب الله".

وأكد كاتس أن المنطقة الواقعة بين الحزام الأمني وخط الليطاني لا تزال غير خالية من المسلحين، محذرًا من أن أي تجدد لإطلاق النار سيجبر السكان العائدين إلى الإخلاء مجددًا.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي أنشأ منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أنّه تمّ القضاء على أكثر من 1700 عنصر من "حزب الله" خلال الحرب.
مواضيع ذات صلة
كاتس: المناورة البرية في لبنان لم تكتمل بعد
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يجتمع بقيادات عسكرية استعداداً لتوسيع المناورة البرية في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يجر "حزب الله" اسرائيل الى حرب برية؟
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ساعر: إذا لم تواجه الحكومة اللبنانية "حزب الله" فهي تسلّم سيادة لبنان ومستقبله لإيران
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:26 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:24 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:21 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:16 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:58 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:54 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:58 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-04-17
Lebanon24
08:26 | 2026-04-17
Lebanon24
08:24 | 2026-04-17
Lebanon24
08:21 | 2026-04-17
Lebanon24
08:16 | 2026-04-17
Lebanon24
08:16 | 2026-04-17
