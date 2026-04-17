لبنان
كلمة لعون عند الـ8 مساء.. واتصالٌ بينه وبين رئيس وزراء بريطانيا
Lebanon 24
17-04-2026
|
11:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت رئاسة الجمهورية على منصة "أكس" أن "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يوجه الثامنة مساء اليوم، رسالة إلى اللبنانيين يتناول فيها الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة".
وأشارت إلى أن "رسالة
الرئيس عون
ستبث عبر
وسائل الإعلام
".
في سياق آخر، تلقى عون مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر، قدّم له في مستهله التعازي بضحايا الاعتداءات
الإسرائيلية
على
لبنان
، معرباً عن تضامنه مع الشعب اللبناني في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه.
وأعرب عن رغبة
بريطانيا
في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من معاناة
النازحين
اللبنانيين، والتعاون مع الهيئات الرسمية الإنسانية
اللبنانية
في هذا الصدد.
كذلك، جدد الرئيس ستارمر التأكيد على دعم بريطانيا للجيش اللبناني وفق برنامج التعاون القائم بين البلدين، وابلغ رئيس الجمهورية ترحيب بلاده بوقف اطلاق النار الذي اعلن امس، منوّهاً بالجهود التي بذلها الرئيس عون لتحقيق هذا الهدف.
وشكر الرئيس عون الرئيس ستارمر على مواقفه، مؤكداً أن الدعم البريطاني للبنان ولجيشه خصوصاً، له عميق الأثر في نفوس اللبنانيين، وهو يعكس عمق الصداقة التي تجمع بين البلدين، مشيراً الى أن لبنان أمام مرحلة جديدة وفرصة لتثبيت الامن والاستقرار وبسط سلطة
الدولة على
كافة أراضيها.
مواضيع ذات صلة
كلمة مُرتقبة لعون
Lebanon 24
كلمة مُرتقبة لعون
18/04/2026 01:17:30
18/04/2026 01:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: نجاح انتشار الجيش في جنوب الليطاني حصل نتيجة التعاون البناء بينه وبين المقاومة
Lebanon 24
قاسم: نجاح انتشار الجيش في جنوب الليطاني حصل نتيجة التعاون البناء بينه وبين المقاومة
18/04/2026 01:17:30
18/04/2026 01:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فياض: الشارع غاضب ومتألم وقلق وبينه وبين السلطة أزمة ثقة عميقة
Lebanon 24
فياض: الشارع غاضب ومتألم وقلق وبينه وبين السلطة أزمة ثقة عميقة
18/04/2026 01:17:30
18/04/2026 01:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة في إيران تاريخي
Lebanon 24
نتنياهو: التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة في إيران تاريخي
18/04/2026 01:17:30
18/04/2026 01:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل الإعلام
الإسرائيلية
الرئيس عون
الإسرائيلي
الدولة على
اللبنانية
البريطاني
النازحين
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدّمات النشرات المسائية
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائية
16:59 | 2026-04-17
17/04/2026 04:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا قبلت إسرائيل ولبنان بـ"الهدنة"؟ الإجابة في تقرير أميركيّ
Lebanon 24
لماذا قبلت إسرائيل ولبنان بـ"الهدنة"؟ الإجابة في تقرير أميركيّ
16:57 | 2026-04-17
17/04/2026 04:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "وقف النار".. ما جديد "القرض الحسن"؟
Lebanon 24
بعد "وقف النار".. ما جديد "القرض الحسن"؟
16:53 | 2026-04-17
17/04/2026 04:53:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"سلاح خطير" لدى "حزب الله".. صغيرٌ جداً ورخيص!
Lebanon 24
"سلاح خطير" لدى "حزب الله".. صغيرٌ جداً ورخيص!
16:31 | 2026-04-17
17/04/2026 04:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"صدمة" تصيب نتنياهو.. والسبب لبنان!
Lebanon 24
"صدمة" تصيب نتنياهو.. والسبب لبنان!
16:27 | 2026-04-17
17/04/2026 04:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
قُصف منزله قبل نصف ساعة من وقف إطلاق النار.. استشهاد ممثل لبناني مع ابنته وهذه كانت آخر كلماته
Lebanon 24
قُصف منزله قبل نصف ساعة من وقف إطلاق النار.. استشهاد ممثل لبناني مع ابنته وهذه كانت آخر كلماته
23:54 | 2026-04-16
16/04/2026 11:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بضيق في التنفس وغثيان... وفاة فنان شهير رغم محاولات الأطباء إنقاذه (صورة)
Lebanon 24
شعر بضيق في التنفس وغثيان... وفاة فنان شهير رغم محاولات الأطباء إنقاذه (صورة)
06:27 | 2026-04-17
17/04/2026 06:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تصريح لوفيق صفا بعد "الهدنة".. ماذا كشف اليوم؟
Lebanon 24
أول تصريح لوفيق صفا بعد "الهدنة".. ماذا كشف اليوم؟
12:46 | 2026-04-17
17/04/2026 12:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط... إليكم هذا البيان
08:16 | 2026-04-17
17/04/2026 08:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام لزواره: "أنا مهدد"
Lebanon 24
سلام لزواره: "أنا مهدد"
07:54 | 2026-04-17
17/04/2026 07:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
16:59 | 2026-04-17
مقدّمات النشرات المسائية
16:57 | 2026-04-17
لماذا قبلت إسرائيل ولبنان بـ"الهدنة"؟ الإجابة في تقرير أميركيّ
16:53 | 2026-04-17
بعد "وقف النار".. ما جديد "القرض الحسن"؟
16:31 | 2026-04-17
"سلاح خطير" لدى "حزب الله".. صغيرٌ جداً ورخيص!
16:27 | 2026-04-17
"صدمة" تصيب نتنياهو.. والسبب لبنان!
16:14 | 2026-04-17
ترامب: إيران توافق على وقف دعم حزب الله وحماس
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
18/04/2026 01:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
18/04/2026 01:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
18/04/2026 01:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
