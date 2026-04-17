كلمة لعون عند الـ8 مساء.. واتصالٌ بينه وبين رئيس وزراء بريطانيا

أعلنت رئاسة الجمهورية على منصة "أكس" أن "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يوجه الثامنة مساء اليوم، رسالة إلى اللبنانيين يتناول فيها الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة".



وأشارت إلى أن "رسالة ستبث عبر ".

في سياق آخر، تلقى عون مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء كير ستارمر، قدّم له في مستهله التعازي بضحايا الاعتداءات على ، معرباً عن تضامنه مع الشعب اللبناني في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه.



وأعرب عن رغبة في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من معاناة اللبنانيين، والتعاون مع الهيئات الرسمية الإنسانية في هذا الصدد.



كذلك، جدد الرئيس ستارمر التأكيد على دعم بريطانيا للجيش اللبناني وفق برنامج التعاون القائم بين البلدين، وابلغ رئيس الجمهورية ترحيب بلاده بوقف اطلاق النار الذي اعلن امس، منوّهاً بالجهود التي بذلها الرئيس عون لتحقيق هذا الهدف.



وشكر الرئيس عون الرئيس ستارمر على مواقفه، مؤكداً أن الدعم البريطاني للبنان ولجيشه خصوصاً، له عميق الأثر في نفوس اللبنانيين، وهو يعكس عمق الصداقة التي تجمع بين البلدين، مشيراً الى أن لبنان أمام مرحلة جديدة وفرصة لتثبيت الامن والاستقرار وبسط سلطة كافة أراضيها.

