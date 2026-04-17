رئيس المجلس العام الماروني: إعلان وقف النار خطوة إيجابية وبارقة أمل نحو استعادة الاستقرار

رحب رئيس المجلس العام ميشال متى بإعلان وقف إطلاق النار، معتبراً إياه "خطوة إيجابية وبارقة أمل نحو استعادة الاستقرار وعودة أهلنا تباعا إلى قراهم وبيوتهم".



وأثنى متى على "جهود رئيس الجمهورية ورئيس القاضي في سبيل الوصول إلى هذا الإنجاز"، مؤكدا "أهمية متابعة العمل لترسيخ هذا المسار وحماية واللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة".



كذلك، أشار إلى أن "المجلس العام الماروني سيواكب هذه المرحلة بروح من المسؤولية، من خلال متابعة الجهود الإنسانية والصحية، بما يساهم في دعم المجتمع ومساندته ضمن الإمكانات المتاحة".



وتمنى "أن تحمل الأيام المقبلة الطمأنينة والخير لوطننا الحبيب لبنان".

