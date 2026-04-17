"صدمة" تصيب نتنياهو.. والسبب لبنان!

نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر أميركي أن طلبت من توضيحات بشأن منشور الرئيس الأميركي حول منع تنفيذ غارات على ، مشيرًا إلى أن ومستشاريه شعروا بصدمة من المنشور لتعارضه مع نص اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف المصدر أن شعر بالذهول والقلق عند منشور ، فيما بدأ مساعدوه بمحاولة فهم ما إذا كانت قد غيّرت موقفها، وطلبوا توضيحًا رسميًا من البيت الأبيض.

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ينص على حفظ حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية.