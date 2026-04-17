"صدمة" تصيب نتنياهو.. والسبب لبنان!

نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر أميركي أن إسرائيل طلبت من البيت الأبيض توضيحات بشأن منشور الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول منع تنفيذ غارات على لبنان، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاريه شعروا بصدمة من المنشور لتعارضه مع نص اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف المصدر أن نتنياهو شعر بالذهول والقلق عند اطلاعه على منشور ترمب، فيما بدأ مساعدوه بمحاولة فهم ما إذا كانت واشنطن قد غيّرت موقفها، وطلبوا توضيحًا رسميًا من البيت الأبيض.
وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ينص على حفظ حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية.