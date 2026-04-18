تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد الحرب… هل ينهار اقتصاد لبنان بالكامل؟

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

|
Lebanon 24
18-04-2026 | 05:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يدخل لبنان الحرب الأخيرة من موقع اقتصادي متماسك، بل من قلب أزمة ممتدة منذ عام 2019، حين انهار النظام المالي وتراجعت الثقة بالقطاع المصرفي، وتحول الاقتصاد تدريجيًا إلى نموذج نقدي هش قائم على الدولرة والتحويلات الخارجية. ورغم ذلك، شهد عام 2025 مؤشرات تعافٍ نسبي، إذ قدّر البنك الدولي النمو بنحو 3.5%، مدفوعًا بالاستهلاك الداخلي وتحسن تدفقات التحويلات، إلى جانب استقرار نسبي في سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم مقارنة بالسنوات السابقة. غير أن هذا التعافي بقي محدودًا، ولم يعكس معالجة فعلية للاختلالات البنيوية، ما جعله عرضة للتآكل مع أول صدمة كبيرة.

ومع اندلاع المواجهة الأخيرة، دخل الاقتصاد اللبناني مرحلة استنزاف مباشر. فقدّرت وزارة الاقتصاد كلفة الحرب بما يتراوح بين 60 و80 مليون دولار يوميًا، مع احتمال ارتفاعها إلى أكثر من 100 مليون دولار في حال تجددت العمليات. وتعكس هذه الأرقام حجم النزف الذي يطال مختلف مفاصل الاقتصاد، من الإنتاج إلى الاستثمار وصولًا إلى القدرة الشرائية. كما تشير التقديرات إلى احتمال انكماش الناتج المحلي بنحو 9%، في وقت يُتوقع أن يرتفع التضخم إلى حدود 18.5%، مع تسجيل معدلات بطالة قد تتجاوز 46%.

وعلى المستوى القطاعي، بدت تداعيات الحرب أكثر وضوحًا، حيث أدى القصف والتوتر الأمني إلى إغلاق عدد كبير من المصانع، خصوصًا في الجنوب والضاحية، ما قد يفضي إلى تراجع الإنتاج الصناعي بنحو 40%. كما اضطرت نسبة كبيرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الإقفال أو تقليص نشاطها بشكل ملحوظ. في المقابل، تراجعت الصادرات الصناعية والزراعية نتيجة المخاطر التي طالت المعابر والطرق الحيوية، ما أعاد الاقتصاد إلى نقطة قريبة من الصفر بعد تحسن نسبي خلال العام السابق.

غير أن التأثير الأعمق للحرب لا يقتصر على المؤشرات الاقتصادية المباشرة، بل يمتد إلى البنية المالية للدولة. إذ تشير تقديرات إلى احتمال تراجع إيرادات الدولة بنحو 50% خلال عام 2026، ما ينذر بعجز واسع في الموازنة واستنزاف إضافي لاحتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية. ومع تقلص هذه الاحتياطات، تتراجع قدرة المصرف المركزي على ضبط سعر الصرف والحد من التضخم، ما يهدد بدخول البلاد في موجة جديدة من عدم الاستقرار النقدي.

في هذا السياق، يصبح الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب أكثر تعقيدًا، إذ لا يواجه لبنان تحدي إعادة الإعمار فحسب، بل أزمة مركّبة تشمل الدين العام، والقطاع المصرفي، وتراجع الثقة المحلية والدولية. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى فجوة مالية في القطاع المصرفي تُقدّر بنحو 60 مليار دولار، ما يجعل أي مسار للتعافي مرتبطًا بإعادة هيكلة شاملة لهذا القطاع.

وقد شدد الصندوق في تقاريره على أن أي برنامج إنقاذ يتطلب تنفيذ إصلاحات عميقة، تشمل إعادة هيكلة المصارف، وإصلاح السياسات المالية والضريبية، إلى جانب تأمين تمويل لإعادة الإعمار وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية. كما أشار إلى أن لبنان سيحتاج إلى دعم خارجي واسع بشروط ميسّرة، في ظل محدودية قدرات الدولة على تمويل عملية إعادة البناء.

ورغم وضوح المسار الاقتصادي المطلوب، تبقى العقبة الأساسية سياسية بالدرجة الأولى. فلبنان يمتلك مقومات نظرية للتعافي، من موقعه الجغرافي إلى حيوية قطاعه الخاص وموارده البشرية، إلا أن هذه العوامل ظلت معطّلة بفعل الانقسام السياسي وتعثر مؤسسات الدولة، ما أعاق تنفيذ الإصلاحات لسنوات.

في ضوء هذه المعطيات، لا يبدو أن الاقتصاد اللبناني بعد الحرب سيكون امتدادًا لما قبله، بل مرشح لتحول في طبيعته. ففي حال توقفت الحرب دون إطلاق مسار إصلاحي جدي، قد يستمر الاقتصاد في نمط "البقاء"، مع اعتماد متزايد على التحويلات الخارجية والاقتصاد غير الرسمي. أما إذا ترافقت نهاية الحرب مع توافق سياسي ودعم دولي، فقد تبرز فرصة لإعادة بناء الاقتصاد على أسس أكثر إنتاجية، بعيدًا عن النموذج الريعي الذي ساد لعقود.

وبين هذين المسارين، يقف لبنان في مرحلة ضبابية. فالحرب سرّعت وتيرة الانهيار، لكنها في الوقت نفسه كشفت حدود النموذج الاقتصادي السابق. ومن هنا، فإن التحدي لا يكمن فقط في وقف الحرب، بل في تحديد المسار الذي ستسلكه البلاد بعدها.

قد تنتهي المواجهة عسكريًا في وقت ما، لكن تداعياتها الاقتصادية مرشحة للاستمرار لسنوات. ويبقى مستقبل الاقتصاد اللبناني مرهونًا بالسياسات التي ستُعتمد في مرحلة ما بعد الحرب، أكثر مما هو مرتبط بنتائجها الميدانية.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

صندوق النقد الدولي

وزارة الاقتصاد

مؤسسات الدولة

إعادة الإعمار

البنك الدولي

النقد الدولي

مصرف لبنان

الدولة على

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24