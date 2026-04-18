الكتلة الوطنيّة: الكلمة للدولة

صدر عن الكتلة الوطنيّة البيان الآتي:ترحّب الكتلة الوطنيّة بإعلان رئاسة الجمهوريّة وقف إطلاق النار لمدّة عشرة أيام، آملة أن يكون مقدّمة لوقف إطلاق نار دائم، بل لوضع حدٍّ نهائيٍّ للنزاع ولحالة الحرب القائمة بين وإسرائيل منذ ما يقارب ثمانين عامًا.‏وتؤكّد الكتلة أنّ هذا الإعلان يجب أن يشكّل مدخلًا لبسط الدولة اللبنانيّة سيادتها كاملةً على أراضيها، واسترجاع الأراضي التي تحتلّها في الجنوب، تمهيدًا لإعادة الإعمار وعودة المواطنين إلى قراهم، كشرطٍ أساسيٍّ لإحلال السلام المستدام.‏كما تشيد الكتلة الوطنيّة بجهود الرئيسين عون وسلام للوصول إلى وقف إطلاق النار، ولاستعادة الدولة أخيرًا قرار الحرب والسلم من الميليشيات، لأوّل مرّة منذ اتفاق عام 1969.‏انطلاقًا من ذلك، وبهدف تثبيت الهدنة وتمديدها وتطويرها، تطالب الكتلة الوطنيّة رئيس الجمهوريّة والحكومة إلى عدم التفريط بالمزيد من الفرص، والعمل على توظيف هذه الأيام العشرة لإظهار الجرأة والجدّية اللازمتين، عبر المباشرة بنزع سلاح الميليشيات ابتداءً من وبكلّ الوسائل المشروعة، ووضع حدّ لسياسة شراء الوقت والتسويف، من أجل استرجاع ثقة الداخل والخارج، والمضيّ قُدمًا في المفاوضات.