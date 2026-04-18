تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الكتلة الوطنيّة: الكلمة للدولة

Lebanon 24
18-04-2026 | 05:27
A-
A+
الكتلة الوطنيّة: الكلمة للدولة
الكتلة الوطنيّة: الكلمة للدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن الكتلة الوطنيّة البيان الآتي:
 
 
ترحّب الكتلة الوطنيّة بإعلان رئاسة الجمهوريّة وقف إطلاق النار لمدّة عشرة أيام، آملة أن يكون مقدّمة لوقف إطلاق نار دائم، بل لوضع حدٍّ نهائيٍّ للنزاع ولحالة الحرب القائمة بين لبنان وإسرائيل منذ ما يقارب ثمانين عامًا.
 
‏وتؤكّد الكتلة أنّ هذا الإعلان يجب أن يشكّل مدخلًا لبسط الدولة اللبنانيّة سيادتها كاملةً على أراضيها، واسترجاع الأراضي التي تحتلّها إسرائيل في الجنوب، تمهيدًا لإعادة الإعمار وعودة المواطنين إلى قراهم، كشرطٍ أساسيٍّ لإحلال السلام المستدام.
 
‏كما تشيد الكتلة الوطنيّة بجهود الرئيسين عون وسلام للوصول إلى وقف إطلاق النار، ولاستعادة الدولة أخيرًا قرار الحرب والسلم من الميليشيات، لأوّل مرّة منذ اتفاق القاهرة عام 1969.
 
‏انطلاقًا من ذلك، وبهدف تثبيت الهدنة وتمديدها وتطويرها، تطالب الكتلة الوطنيّة رئيس الجمهوريّة والحكومة إلى عدم التفريط بالمزيد من الفرص، والعمل على توظيف هذه الأيام العشرة لإظهار الجرأة والجدّية اللازمتين، عبر المباشرة بنزع سلاح الميليشيات ابتداءً من حزب الله وبكلّ الوسائل المشروعة، ووضع حدّ لسياسة شراء الوقت والتسويف، من أجل استرجاع ثقة الداخل والخارج، والمضيّ قُدمًا في المفاوضات.
 
Advertisement
إعادة الإعمار

الدولة ال

حزب الله

الجمهوري

رئاسة ال

القاهرة

إسرائيل

الرئيسي

تابع
Advertisement
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24