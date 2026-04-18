بيان جديد من أدرعي.. حديث عن "قصف" في الجنوب

أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية رصدت قوات الجيش العاملة جنوب الخط الأزرق في مخربين قاموا بخرق تفاهمات وقف إطلاق النار واقتربوا من منطقة شمال الخط الأزرق باتجاه القوات بشكل شكّل تهديدًا فوريًا".



وأضاف: "فور رصدهم ومن أجل إزالة التهديد شن سلاح الجو والقوات غارات لاستهداف المخربين في عدة مناطق بجنوب ".



وتابع: "كذلك، جرى قصف مدفعي لدعم العاملة في المنطقة وتم تدمير بنى تحتية إرهابية للتعامل مع التهديدات".





وأضاف: "يعمل الجيش الإسرائيلي وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي وبناءً على ذلك يحق له اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات مع الحفاظ على أمن مواطني والقوات المنتشرة في الميدان حيث الأعمال للدفاع عن النفس ولازالة التهديدات لا يتم تقييدها في فترة وقف إطلاق النار".



وختم: "الجيش الإسرائيلي لن يسمح بالمساس بمواطني أو بجنوده وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم وسيواصل العمل لتطهير المنطقة الخاضعة لسيطرته من أي تهديد يستهدف مواطني دولة إسرائيل وقواته".

