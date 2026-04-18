ماكرون بعد استشهاد جندي فرنسي: نطالب السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على المسؤولين وتحمل المسؤولية

كتب عبر منصة "اكس":



"استشهد الرقيب أول مونتوريو، من فوج المهندسين المظليين السابع عشر في مونتوبان، في ، خلال هجوم استهدف قوات اليونيفيل.



أُصيب ثلاثة من رفاقه بجروح وتم إجلاؤهم.



تنعى الأمة وتعرب عن تضامنها مع عائلاتهم وجميع أفراد قواتنا المسلحة الملتزمين بالسلام في .



تشير كافة الدلائل إلى مسؤولية عن هذا الهجوم. وتطالب السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على المسؤولين وتحمل المسؤولية إلى جانب اليونيفيل".

