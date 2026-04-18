لبنان

أبي رميا اتصل بسفير فرنسا مستنكرا الاعتداء على "اليونيفيل"

Lebanon 24
18-04-2026 | 10:58
أبي رميا اتصل بسفير فرنسا مستنكرا الاعتداء على اليونيفيل
أبي رميا اتصل بسفير فرنسا مستنكرا الاعتداء على اليونيفيل photos 0
أجرى رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون أبي رميا اتصالًا بسفير فرنسا هيرفيه ماغرو، عبّر خلاله عن استنكاره "الشديد للاعتداء الذي استهدف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، والذي أسفر عن استشهاد أحد عناصر القوات الفرنسية وإصابة ثلاثة آخرين".



وأكد في خلال الاتصال إدانته المطلقة "لهذا الاعتداء المؤسف"، معتبرًا أنه "يشكّل استهدافًا غير مقبول" ومشدّدًا على "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية عناصر اليونيفيل ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".



كما طالب أبي رميا السلطات اللبنانية المعنية بإجراء "التحقيقات اللازمة والسريعة من أجل تحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين".
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون اتصل بملك البحرين مستنكراً الاعتداءات ومؤكداً تضامن لبنان وشعبه
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" معزيا باستشهاد جندي اندونيسي مدينا استهداف قوات حفظ السلام
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: التمديد للمجلس "تأجيل تقني" لتفادي الفراغ الدستوري
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي: الاعتداء على "اليونيفيل" عمل إجرامي وجبان
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 21:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24

