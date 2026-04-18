أبي رميا اتصل بسفير فرنسا مستنكرا الاعتداء على "اليونيفيل"

أجرى رئيس لجنة الصداقة النيابية النائب اتصالًا بسفير ، عبّر خلاله عن استنكاره "الشديد للاعتداء الذي استهدف قوات اليونيفيل في ، والذي أسفر عن استشهاد أحد عناصر القوات الفرنسية وإصابة ثلاثة آخرين".







وأكد في خلال الاتصال إدانته المطلقة "لهذا الاعتداء المؤسف"، معتبرًا أنه "يشكّل استهدافًا غير مقبول" ومشدّدًا على "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية عناصر اليونيفيل ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".







كما طالب المعنية بإجراء "التحقيقات اللازمة والسريعة من أجل تحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين".

