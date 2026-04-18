|
لبنان
اتصال بين السيسي وعون.. هذا ما دار بينهما
Lebanon 24
18-04-2026
|
14:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
تداول معه في آخر التطورات المرتبطة بالوضع في
لبنان
بعد بدء وقف إطلاق النار.
وأكد الرئيس السيسي للرئيس عون دعمه للخطوات التي اتخذها لوقف التصعيد العسكري وفي مقدمها المفاوضات الثنائية المباشرة التي تهدف إلى وقف الأعمال العسكرية وانسحاب القوات الاسرائيلية من المناطق التي تحتلها في الجنوب وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية وغيرها من النقاط التي تحقق بسط سلطة
الدولة اللبنانية
على كامل أراضيها . وجدد الرئيس السيسي وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني واستعداد مصر للمساعدة في انهاء معاناته.
وشكر
الرئيس عون
الرئيس المصري على مواقفه الداعمة للبنان والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين ، معرباً عن تقديره للدور المصري في المساعدة على تحقيق ما يعمل له رئيس الجمهورية من اجل مصلحة لبنان وشعبه ، كما شكره على المساعدات الإغاثية التي ارسلتها
جمهورية
مصر العربية إلى لبنان قبل ايام وتلك التي تنوي إرسالها مستقبلا.
واتفق الرئيسان عون والسيسي على استمرار التواصل بينهما لمتابعة التطورات.
